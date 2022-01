Date de sortie de l’épisode 9 de la saison 9 de la liste noire aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, où regarder

La date de sortie de l’épisode 9 de la saison 9 de Blacklist est mentionnée ci-dessous. La majorité des fans attendaient et avaient besoin de savoir quand The Blacklist Saison 9 Episode 9 Date de sortie, heure, distribution et différents sous-titres. Nous avons actualisé toutes les données sur The Blacklist Saison 9 Episode 9 sur cette page.

La date de sortie de l’épisode 9 de la liste noire de la saison 9 et l’heure révélée

The Blacklist est l’une des séries télévisées américaines de thriller policier les plus connues, qui a été publiée pour la première fois le 23 septembre 2013. À l’heure actuelle, une émission raisonnable se déroule hors écran sur The Blacklist, avec des fans américains irrités qu’il y ait été une purge d’horaire.

Lancé comme prévu le 21 octobre, les fallowers n’ont été déçus que de cinq épisodes lorsqu’il a été déplacé dans la programmation télévisée par NBC

Cette série a acquis une énorme popularité lors de la première de quelques épisodes et a maintenant une autre saison. En effet! La saison 9 a enfin été diffusée et quelques épisodes de la saison 9 de la liste noire ont été diffusés. Les fans sont stupéfaits par cette série qu’après le début du dernier épisode, ils sont impatients de savoir quand l’épisode suivant, qui est la date de réalisation de l’épisode 9 de la saison 9 de la liste noire.

La date de sortie de l’épisode 9 de la saison 9 de Blacklist serait le 20 janvier 2022

La liste noire saison 9 épisode 9 date de sortie et aperçu

Nom de la saison La liste noire Épisode 09 Date de sortie initiale de la saison 9 de la liste noire 23 septembre 2013 Date de sortie de l’épisode 9 de la saison 9 de la liste noire 20 janvier 2022 Nombre de saisons 09 Genre Drame policier Action, Thriller et Mystère Le compte à rebours pour la date de sortie 08 jours

Compte à rebours de la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 9 de la liste noire

La date de sortie de l’épisode 9 de la saison 9 de Blacklist serait le 20 janvier 2022

La date de sortie de l’épisode 9 de la saison 9 de Blacklist est censée être le 20 janvier 2022. Ainsi, son compte à rebours ne dure que 08 jours. Oui! Il ne reste que 09 jours pour le déploiement de l’épisode 9 de la saison 9 de The Blacklist !

Date de sortie de l’épisode 9 de la liste noire de la saison 9, distribution: qui est dedans

James Spader, leader de The Blacklist, Donald Ressler (Diego Klattenhoff) Harold Cooper (Harry Lennix), Parc Alina (Laura Sohn) Dembe Zuma (Hisham Tawfiq), Aram Mojtabai (Amir Arison).

Spoiler de La liste noire saison 9 épisode 9

Quoi qu’il en soit, il n’y aura plus de Katarina Rostova (Laila Robins) après que Red l’aura polie.

« En plus du fait que Liz a supplié Red de ne pas tuer sa mère, elle a exigé qu’il ne la tue pas », a déclaré le créateur Jon Bokenkamp à The Wrap. « Liz a été extrêmement claire. Elle fixa une limite et Red s’aventura directement dessus.

« Donc, en ce qui concerne Reddington, il pensait qu’il n’avait pas d’autre choix que de tuer Katarina. A la seconde où Dom lui a « dit le début et la fin », Red savait ce qu’il devait faire. Liz serait-elle capable de lui pardonner ? Je n’en ai pas la moindre idée. C’est un changement sismique dans notre histoire. Il va tout repenser.

Selon la date limite, ce choix a été «fait depuis le début» et a été «partagé». Depuis la déclaration, diverses distributions ont annoncé que Boone est parti pour s’occuper de différentes entreprises. Rien à ce stade n’a été déclaré, pourtant on a hâte de voir ce qu’elle va faire tout de suite !

En outre, un autre grand nom s’est également retiré. Le créateur de la liste noire, Jon Bokenkamp, ​​a continué sur de nouveaux pâturages.

« J’avais besoin de penser directement à vous pour vous dire que j’ai choisi le choix difficile de quitter The Blacklist », a-t-il déclaré via un média en ligne. « J’aime ce spectacle de tout mon être et cela a été une excursion incroyable, mais après huit ans, je pense que c’est l’occasion idéale pour moi de sortir de ma gamme habituelle de familiarité, d’essayer une nouvelle chose et d’enquêter sur un couple de différents personnages et histoires qui se sont glissées dans mon esprit.

Où regarder la liste noire saison 9 épisode 9 ?

Plateforme officielle à prémisse sur NBC. De nombreuses plates-formes en ligne sont devenues l’une des principales sources de visionnage de séries via divers supports de plates-formes en ligne, de n’importe où et à tout moment, comme Hulu, DirectTV, alingTV, YotubeTv et bien d’autres.

