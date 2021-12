Date de sortie de l’épisode 8 du maire de Kingston, Spoilers, où regarder en ligne, Royaume-Uni, Australie

Mayor of Kingston Episode 8 Date de sortie : « Mayor of Kingstown » est une série télévisée américaine créée par Taylor Sheridan et Hugh Dillon. Il a un total de 10 épisodes à l’antenne à ce jour, mais avec seulement quelques épisodes, il a placé la barre haute pour les séries policières. C’est pourquoi il est très naturel que les gens attendent avec curiosité la date de sortie de l’épisode 8 du maire de Kingston. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon arrêt.

Dans cet article, nous avons inclus la réponse à toutes les requêtes les plus probables de ses énormes fans. Nous vous parlerons de la date et de l’heure de sortie de l’épisode 8 du maire de Kingstown, son spoiler, où vous pouvez regarder cette série, et presque tout ce que vous devez savoir en tant que véritable adepte de cette série. Il suffit de faire défiler vers le bas pour obtenir toutes les informations. Alors, sans plus tarder, continuez à lire.

Nous vous tiendrons également au courant si d’autres nouvelles arrivent. Alors vérifiez-le en temps opportun.

La date de sortie de l’épisode 8 du maire de Kingston révélée

La date de sortie de l’épisode 8 du maire de Kingstown devrait être le 26 décembre 2021 à 3 h HE à Paramount + exclusivement. Tous les autres nouveaux épisodes à venir seront publiés chaque dimanche selon leur calendrier sur la même plate-forme.

À quoi pouvez-vous vous attendre avec les prochains épisodes?

Après la déclaration de la date de sortie du maire de Kingstown, votre prochaine curiosité doit être ce à quoi vous pouvez vous attendre dans le prochain épisode. Si vous ne voulez pas gâcher votre enthousiasme, vous pouvez sauter cette partie. Mais nous sommes sûrs que si vous lisez ceci, votre appétit doit grandir.

L’épisode 8 devrait s’ouvrir avec la découverte de ce qu’il y a à l’intérieur du grand conteneur métallique de Mike. Comme déjà, des agents du FBI errent également à sa recherche avec Milo. Frère de Mclusky, l’état de Mike s’est encore aggravé alors qu’il était à l’intérieur du conteneur. Il avait également peur de penser que le conteneur contenait également quelque chose d’illégal. En plus de cela, le paquet de Milo crée également des conditions terrifiantes pour lui.

D’un autre côté, ils devraient montrer l’histoire d’Iris. Sage est en captivité de Duke. Elle a un état très pathétique mais n’est toujours pas d’humeur à abandonner. elle a constamment essayé de contacter Mike. Même après tant de conditions dangereuses, elle n’a pas montré son côté puissant mais sorcier.

Dans le même épisode, Ed essaie de se venger des prisonniers à propos du complot de meurtre de Keeny. Si Ed tue Bunny, cela transformerait tout l’épisode en un épisode très violent. Cela énoncera l’action et tant d’autres actes vicieux comme ça. Alors n’oubliez pas de regarder ça et d’être à l’heure.

Où peut-on regarder cette série ?

Comme il est mentionné plus tôt avec la date de sortie de l’épisode 8 du maire de Kingstown, il s’agit exclusivement de Paramount +. Cela signifie que vous ne pouvez pas regarder cette série sur d’autres plateformes en ligne que celle-ci.

Alors assurez-vous de regarder cette série et si vous n’avez pas vu les épisodes précédents de celle-ci. N’oubliez pas de les consulter également.

Conclusion-

Dans cette dernière section, nous sommes heureux de conclure cet article. Nous y avons répondu à toutes vos questions. La date de sortie de l’épisode 8 du maire de Kingstown est le 26 décembre 2021 à 3 h HE. Vous ne pouvez le consulter que sur Paramount+ car il y est exclusivement présent uniquement. Nous avons également discuté de l’ensemble du spoiler. Si vous avez d’autres questions ou doutes, veuillez les mentionner dans la section des commentaires pour obtenir la réponse. Nous ferons de notre mieux pour vous répondre dans les plus brefs délais.

