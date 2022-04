Date de sortie de l’épisode 8 de Pachinko aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, où regarder

in

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de l’épisode 8 de Pachinko. Les fans de cette série sont vraiment très excités de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Donc, pour obtenir tous les détails, beaucoup d’entre vous recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 8 de Pachinko dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses moulages, ainsi que d’autres informations liées à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série télévisée dramatique américaine et cette série a été créée par Soo Hugh. L’histoire de la série est basée sur le roman du même nom qui a été écrit par Min Jin Lee. Son premier épisode est sorti le 25 mars 2022. Après sa sortie, cette série a acquis une énorme popularité non seulement en Amérique mais aussi dans d’autres pays.

Toute l’intrigue de cette émission est basée sur les attentes et les désirs d’un ménage d’émigrés coréens sur quatre générations alors qu’ils quittent leur patrie dans une quête irrépressible pour l’emporter et s’épanouir. La série est très impressionnante et l’histoire attire l’attention de nombreuses personnes. Maintenant, tous les fans attendent son prochain épisode.

Date de sortie de l’épisode 8 de Pachinko

Nous allons donc vous parler ici de la date de sortie de l’épisode 8 de Pachinko. Selon les informations officielles, le nom de l’épisode 8 est « Chapitre huit » et il sortira le 29 avril 2022. Comme vous pouvez le constater, votre attente pour cet épisode à venir va enfin se terminer très bientôt et vous serez tous pouvoir le regarder à la date indiquée.

Où diffuser l’épisode 8 de Pachinko?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est Apple TV+. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Apple TV+ et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans la date de sortie de l’épisode 8 de Pachinko ?

Dans cette saison en cours, il y aura 8 épisodes. Jusqu’à présent, aucune annonce officielle n’a été faite concernant le renouvellement de la saison prochaine. S’il y a de telles informations, nous les partagerons avec vous sur cette page.

Distribution de cette série ?

Après avoir parcouru tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 8 de Pachinko. Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons révéler le casting de cette série.

Youn Yuh-jung dans le rôle de Kim Sunja

Soji Arai comme Baek Mozasu

Jin Ha comme Solomon Baek

Han Jun-woo comme Baek Yoseb

Jeong In-ji comme Yangjin

Jung Eun-chae comme Kyunghee

Lee Min-ho dans le rôle de Koh Hansu

Kaho Minami comme Etsuko

Steve Sanghyun Nô dans le rôle de Baek Isak

Anna Sawai comme Naomi

Jimmi Simpson comme Tom Andrews

Louis Ozawa comme Mamoru Yoshii

Takahiro Inoue comme Arimoto

Park Hye-jin dans le rôle de Han Geum-ja

Yoshio Maki dans le rôle de Katsu Abe

Martin Martinez comme Angelo

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 8 de Pachinko, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

