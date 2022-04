Date de sortie de l’épisode 8 de la saison 6 d’Outlander aux États-Unis, au Royaume-Uni – Nombre total d’épisodes, regarder en ligne, spoilers, confirmation de la saison 7

Beaucoup de gens recherchaient la prochaine date de sortie de l’épisode 8 de la saison 6 d’Outlander, car le septième épisode de cette saison en cours de cette émission sortira après une semaine de pause. Pour cette raison, ils se demandent tous si ce prochain épisode sortira selon le calendrier hebdomadaire ou non.

C’est pourquoi nous avons décidé d’apporter ce guide lié à la prochaine date de sortie de l’épisode 8 de la saison 6 d’Outlander dans diverses régions, où regarder cette saison 6 en cours de cette émission, son nombre total d’épisodes, ainsi que d’autres informations s’y rapportant. Découvrons ce guide sans plus tarder.

Outlander est l’une des séries dramatiques historiques américaines les plus regardées dans le monde entier. Ce spectacle en cours est développé par Ronald D. Moore. Au cas où vous ne le sauriez pas, la série est essentiellement basée sur la série de romans en cours du même nom de Diana Gabaldon.

La première saison de cette émission est sortie en 2014, et en peu de temps, cette émission a réussi à obtenir sa popularité à travers le monde. Pour cette raison, l’émission en est actuellement à sa sixième saison, la septième saison est renouvelée et même le travail de la série préquelle de cette émission a été signalé. Pour cette raison, vous pouvez facilement comprendre la popularité de ce spectacle.

Date de sortie de l’épisode 8 de la saison 6 d’Outlander

Si nous parlons de la prochaine date de sortie de l’épisode 8 de la saison 6 d’Outlander, vous n’aurez pas à attendre trop longtemps. Les nouveaux épisodes de cette émission sortent tous les dimanches. Mais, le 17 avril 2022, aucun épisode de cette émission n’est diffusé. L’épisode 7 sortira le 24 avril 2022. Après cela, la date de sortie de l’épisode 8 de la saison 6 d’Outlander est fixée au 1er mai 2022. Ce sera le premier épisode de la saison 6 de cette émission à sortir en mai 2022.

Nombre total d’épisodes

Si nous parlons du nombre total d’épisodes pour la sixième saison de cette série, il n’y aura que huit épisodes. Mais, la septième saison à venir de cette émission sera composée de seize épisodes.

Plateforme de streaming pour la saison 6 d’Outlander

Le réseau de télévision d’origine pour cette émission aux États-Unis est Starz. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes, notamment le site officiel de Starz, Netflix, Hulu, YouTube TV et autres. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette émission sur ces services de streaming dépendra de votre emplacement.

Liste de tous les épisodes de la saison 6 d’Outlander

Voici la liste de tous les épisodes de la saison six en cours de cette émission. Nous ajouterons plus d’épisodes à la liste une fois qu’ils seront révélés.

« Échos » « Allégeance » « Tempérance » « L’heure du loup » « Donnez-moi la liberté » « Le monde à l’envers » « Bâtons et des pierres » « Je ne suis pas seul »

Principaux moulages

Voici les principaux acteurs de la saison 6 d’Outlander.

Caitriona Balfe

Sam Heughan

Richard Rankins

Sophie Skelton

David Berry

Jean Bell

César Domboy

Lauren Lyle

Maria Doyle Kennedy

Caitlin O’Ryan

Braden Clarke

Tom Jackson

Chris Larkins

Ned Dennehy

Mark Lewis Jones

Glen Gould

Simon R.Baker

Gaël Maurice

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de l’épisode 8 de la saison 6 d’Outlander, la plate-forme de diffusion en continu de la sixième saison de cette série, et combien d’épisodes seront là cette saison, et beaucoup plus. Alors, attendez le dimanche prochain pour avoir ce nouvel épisode à regarder. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider de la meilleure façon possible.

