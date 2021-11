Date de sortie de l’épisode 8 de la saison 3 de World Trigger et où regarder les détails du streaming

L’épisode 8 de la saison 3 de World Trigger montre la victoire de Tamakoma-2 à la guerre de rang B, où Tamakoma-2 a vaincu ses adversaires. Après le combat, Osamu se rend compte qu’il se sentait mal à l’aise dans son âme et explique pourquoi. Les commentateurs rapportent que les équipes de Tamakoma-2 ainsi que Kageura Squad ont égalé les scores. Ninomiya parle avec son équipage et se rend compte qu’ils sont devenus une grande équipe. Dans l’épisode le plus récent de la saison 3 de World Trigger, Ninomiya informe l’équipe qu’elle va les abattre, quel que soit le prochain ennemi. Osamu et son équipe étaient en groupe et ont parlé de la session nocturne qu’ils ont regardée.

Ils ont également discuté de l’étude des bûches de la base de Tamakoma. Base de Tamakoma. Kuga pense qu’ils pourront gagner dans les guerres de rang en solo. Chika informe l’équipage qu’elle rencontrera Izuho dans un proche avenir. Ils voient que les cheveux de Hyuse sont visibles et lui conseillent de cacher les cornes. Hyuse utilise une méthode qui fait disparaître ses cornes. Shiori et Osamu sortent ensemble et discutent de la qualité du jeu et de la façon dont ils ont marqué six points contre les meilleurs joueurs. Elle est heureuse qu’Osamu ait amené Hyuse et que la tactique soit efficace. Osamu a félicité Hyuse qui a dépassé ses attentes.

Les deux sont conscients du moment du match où ils ont senti que c’était une défaite. Shiri a décrit ce qui s’est passé au milieu d’Osamu Hyuse et d’Osamu Hyuse pendant le match et a cru qu’ils auraient pu se battre puisqu’ils étaient en désaccord. Cependant, après le match, Hyuse était satisfait du résultat. Osamu reçoit un SMS de Kikuchihara les remerciant pour leur victoire. Shiori pensait que Kikuchi pourrait dire autre chose. Ils étaient conscients de ce qu’ils devaient attendre de lui car Kikuchi riait toujours. Osamu a exprimé sa gratitude à Kikuchi et s’est demandé si Kikuchi pouvait demander des pourboires.

Date de sortie de l’épisode 8 de la saison 3 de World Trigger

L’épisode 8 de la saison 3 de World Trigger sera diffusé le 27 novembre 2021. Osamu se rend compte qu’ils ne pourraient pas gagner six points si l’équipe ne permettait pas à Hyuse de donner le meilleur de lui-même. Il est allé à un endroit différent et a demandé à Shiori de contacter Hyuse ainsi que les autres joueurs. Osamu est allé aux plus hauts niveaux et a discuté du problème de Hyuse. Le groupe s’est réuni à la base pour parler de la spéculation. Passons en revue les annonces officielles de l’épisode 8 de la saison 3 de World Trigger.

Regardez World Trigger Saison 3 Épisode 8 en ligne – Détails du streaming

Regardez l’épisode 8 de la saison 3 de World Trigger via Crunchyroll & Anime Digital Network le dimanche à 1h30 JST. Vous pouvez également diffuser l’épisode 8 de la saison 3 de World Trigger via la chaîne Youtube et VRV via Crunchyroll. Les cadres supérieurs ont promis qu’ils trouveraient une solution au problème. Nous nous reverrons au moment de la sortie de l’épisode 8 de la saison 3 de World Trigger.

