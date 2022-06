Date de sortie de l’épisode 7 d’Obi Wan Kenobi, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

in

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de l’épisode 7 d’Obi Wan Kenobi. Après avoir parcouru tous ses épisodes précédents, de nombreux fans de cette série sont vraiment très excités de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître toutes les informations possibles, les fans recherchent à ce sujet partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 7 d’Obi Wan Kenobi dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cela Afficher. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une mini-série télévisée américaine à venir. la série est dirigée par Deborah Chow, avec Joby Harold en tant que showrunner. Le premier épisode de cette série sortira le 27 mai 2022. Après que les fans ont appris que cette série sortira très bientôt et pour cette raison, ils ont tellement d’attentes de la série.

Toute l’histoire de la série circulera autour de l’Ordre Jedi a été démoli par l’Ordre 66 et son ancien stagiaire Anakin Skywalker est devenu le sixième Lord Dark Vador Obi-Wan Kenobi supervise le fils de Vader Luke Skywalker sur Tatooine. Maintenant, tous ses fans sont vraiment ravis de connaître la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 7 d’Obi Wan Kenobi. Découvrons donc tous les détails ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 7 d’Obi Wan Kenobi

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 7 d’Obi Wan Kenobi. Dans la saison 1 il n’y a que 6 épisodes et pour le prochain épisode, il faudra attendre la prochaine saison de la série. Nous vous suggérerons à tous de rester connectés avec nous jusqu’à la fin de l’article car s’il y aura une mise à jour de renouvellement liée à la saison à venir, nous vous en informerons ici sur cette page.

Où regarder Obi Wan ?

Si vous souhaitez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Disney + et c’est la plateforme officielle de cette émission. Comme nous savons tous qu’il s’agit d’une plate-forme multimédia payante et si vous avez manqué un épisode précédent, vous pouvez regarder cet épisode ici à tout moment et de n’importe où.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan

Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker

Joel Edgerton comme Owen Lars

Bonnie Piesse comme Beru Whitesun Lars

Moïse Ingram comme Reva Sevander

Indira Varma en tant qu’officier impérial

Rupert Friend en tant que Grand Inquisiteur

Sung Kang en tant que cinquième frère

Kumail Nanjiani comme Haja

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 7 d’Obi Wan Kenobi, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 7 d’Obi Wan Kenobi, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

