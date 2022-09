Date de sortie de l’épisode 7 de Narco Saints, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

in

Beaucoup de gens cherchaient la date de sortie de l’épisode 7 de Narco Saints. Après avoir parcouru tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent son prochain épisode sur Internet. Donc, après avoir vu toute la curiosité des fans, nous avons décidé d’apporter un guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons toutes les informations possibles sur la date de sortie de l’épisode 7 de Narco Saints. Ici, nous vous dirons également de nombreux autres détails tels que Où regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien d’autres.

Il s’agit d’une série télévisée en streaming sud-coréenne réalisée et écrite par Yoon Jong-bin. Cette série a été diffusée pour la première fois le 9 septembre 2022. Comme vous pouvez le voir, cette série est très nouvelle pour ses fans, mais malgré tout cela, elle a réussi à obtenir une grande popularité non seulement en Corée du Sud mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette émission suit juste Kang In-gu et c’est un homme d’affaires civil qui n’a d’autre choix que de coopérer avec l’opération secrète du Service national de renseignement pour attraper Jeon Yo-hwan. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez très intéressante et une fois que vous commencerez à la regarder, vous serez toujours curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Actuellement, tous les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 7 de Narco-Saints. Faites-nous savoir tous les détails ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 7 de Narco Saints

Maintenant, nous allons révéler ici la date de sortie de l’épisode 7 de Narco Saints. Dans la saison 1 il n’y a que 6 épisodes et pour les prochains épisodes, il faudra attendre la prochaine saison de la série. Tous les épisodes de la saison 1 sont sortis le 9 septembre 2022 et si vous n’avez regardé aucun de ses épisodes précédents, allez d’abord regarder ces épisodes.

Où regarder les Narco-Saints ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Netflix et nous savons tous très bien qu’il s’agit d’une plateforme OTT en ligne. Si vous souhaitez regarder cette émission, vous devrez d’abord acheter son abonnement.

Liste des acteurs de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Ha Jung-woo comme Kang In-gu

Hwang Jung-min dans le rôle de Jeon Yo-hwan

Park Hae-soo dans le rôle de Choi Chang-ho

‘Jo Woo-jin comme Byeon Ki-tae

Yoo Yeon-seok dans le rôle de David Park

Kim Min-gwi comme Lee Sang-jun

Choo Ja-hyun dans le rôle de Park Hye-jin

Liste des épisodes

Maintenant, nous allons partager ici la liste des épisodes de cette série.

Épisode 1

Épisode 2

Épisode 3

Épisode 4

Épisode 5

Épisode 6

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 7 de Narco Saints, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 7 de Narco Saints, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

