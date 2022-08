Date de sortie de l’épisode 7 de Ludik, compte à rebours, spoilers

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de l’épisode 7 de Ludik. Les fans de cette émission sont vraiment très enthousiastes à l’idée de regarder cet épisode à venir et c’est pourquoi ils veulent connaître tous les détails de la série. Les fans de cette émission veulent savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, dans cet article, nous partagerons toutes les informations telles que la date de sortie de Ludik Episode 7, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Donc, si vous voulez savoir toutes ces choses, nous vous suggérons simplement de lire cet article jusqu’à la fin.

C’est une série sud-africaine et le nom de sa société de production Rose and Oaks Media. Le premier épisode de cette série est sorti le 26 août 2022 et après la sortie, cette série a réussi à gagner en popularité non seulement en Afrique du Sud mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série suit Dean Ludik utilise son opération cachée de contrebande de diamants pour sauver un membre de la famille kidnappé. Au fur et à mesure que vous commencerez à le regarder, vous le trouverez vraiment très intéressant et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans ont recherché la date de sortie de l’épisode 7 de Ludik. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 7 de Ludik

Si on parle de la date de sortie de l’épisode 7 de Ludik. Dans la saison 1 il n’y a que six épisodes et pour le prochain épisode, il faudra attendre la prochaine saison de la série. Nous vous recommanderons donc à tous de rester connectés avec cette page car s’il y aura une mise à jour liée à la saison 2 de cette série, nous vous en informerons ici.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette série.

Un tout petit poisson

D’un frère à l’autre

Un morceau de bois fantaisie

Le temps n’attend personne

La situation de la serviette

Qui vous soutient

Liste des acteurs

Voici la liste des acteurs de cette série. Si vous voulez en savoir plus sur les personnages préférés de cette émission, jetez un œil ci-dessous.

Pieter Vorster comme Danie Ludik

Vikash Mathura comme traducteur

Arnold Vosloo dans le rôle de Daan Ludik

Léa Vivier comme Louise Ludik

Sean Cameron Michael comme Arend Brown

Inge Beckmann comme Rina Goosen

Rob van Vuuren dans le rôle de Swys De Villiers

Diaan Lawrenson dans le rôle d’Anet Ludik

Jandre le Roux comme Bells

Marno van der Merwe comme Markus Ludik

Où diffuser Lukid?

Si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez la regarder sur Netflix et c’est la plateforme officielle de cette émission. Vous pouvez facilement voir que votre attente pour cette série va bientôt se terminer. Vous pouvez facilement accéder à tous les épisodes à tout moment. Nous savons tous que Netflix est une plate-forme multimédia payante et que vous devrez d’abord acheter son abonnement.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 7 de Ludik, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée ci-dessus pour profiter de cet épisode à venir. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 7 de Ludik, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

