Date de sortie de l’épisode 7 de la saison 14 de Taskmaster – Distributions, contours, compte à rebours

Beaucoup de gens sont vraiment enthousiasmés par la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 14 de Taskmaster. Après avoir regardé tous les épisodes jusqu’à présent, les fans de cette série sont très enthousiastes à propos de la suite de la série. Pour cette raison, tout le monde veut savoir quand le prochain épisode de cette saison sortira. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez la date de sortie imminente de l’épisode 7 de la saison 14 de Taskmaster dans divers domaines, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison continue de cette émission, les castings, ainsi que d’autres détails liés à cette émission. Revoyons sa date de sortie sans aucune hésitation.

Épisode 1. Le châssis, les ailes

Date de diffusion : 29 septembre 2022

Les concurrents jouent du violon avec des pois surgelés et crient à propos du poisson pendant que le petit Alex Horn regarde en arrière-plan.

Épisode 2. Énormité énorme

Date de diffusion : 6 octobre 2022

Greg Davies est le « Taskmaster » de ce jeu télévisé, défiant l’esprit et la sagesse de cinq bandes dessinées avec leurs réputations respectives en jeu. Alex Horn aide Davis à définir des tâches uniques et ridicules pour ses concurrents.

Continuez à lire, vous obtiendrez la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 14 de Taskmaster dans la section ci-dessous.

Casting et équipe de cette série

Les principaux acteurs et l’équipe de cette série sont indiqués ci-dessous.

Alex Horne en tant que superviseur des tâches

Greg Davies en tant que juge des tâches

Dara O Brian comme premier assis

Fern Brady comme deuxième assis

John Kearns comme troisième assis

Munya Chawawa comme quatrième assis

Sarah Millican comme cinquième assise

Genre

Les principaux genres de cette série sont la comédie et les jeux télévisés.

Date de sortie de l’épisode 7 de la saison 14 de Taskmaster

Nous allons donc partager ici la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 14 de Taskmaster. Il est prévu le 10 novembre 2022. Cet épisode s’intitule « Le système des plaques sans fin ». Si vous souhaitez regarder la première émission de cette série le premier jour, marquez cette date par une étoile dans votre calendrier.

Où regarder des séries ?

La principale plate-forme pour regarder cette série est Channel 4. Si vous envisagez vraiment de regarder cette série sur cette plate-forme, vous devrez payer des frais d’abonnement appropriés pour cela et également vérifier la disponibilité de cette série dans votre région.

Aperçu de cette série

Greg Davis et son assistant Alex Horn défient cinq comédiens dans une série de défis originaux et hilarants alors qu’ils tentent de récupérer leurs biens confisqués. De la création de vidéoclips pour les comptines à la collecte d’informations auprès des Suédois, Taskmaster est un spectacle rapide et hilarant.

Emballer

Enfin, nous allons conclure cet article en espérant que vous ayez tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 14 de Taskmaster, les acteurs et l’équipe, où regarder, les grandes lignes des séries, les genres et bien d’autres détails à ce sujet. série. Si vous avez des questions, déposez-les dans la section des commentaires.

