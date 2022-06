Date de sortie de l’épisode 5 d’Irma Vep, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

in

Beaucoup de gens recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 5 d’Irma Vep. Presque tous les fans de cette série sont vraiment très excités par son prochain épisode car les fans sont vraiment curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour obtenir toutes les informations possibles, ses fans les recherchent vraiment partout sur Internet. Pour cette raison, nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous allons partager tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 5 d’Irma Vep. Vous apprendrez à connaître d’autres détails comme où vous pouvez regarder cette série, quand l’épisode 5 va sortir, la liste des épisodes et de nombreux autres détails sur la série.

Il s’agit d’une mini-série dramatique américaine écrite et réalisée par Olivier Assayas. Toute l’histoire de la série est basée sur son film de 1996 du même nom. Son premier épisode est sorti le 6 juin 2022. Après sa sortie, bien qu’il s’agisse d’une nouvelle série, elle a réussi à attirer l’attention de nombreuses personnes non seulement des États-Unis mais aussi de nombreux pays différents.

Toute l’histoire de la série circulera autour de Mira, une star de cinéma américaine désenchantée par sa carrière et une rupture récente, qui vient en France pour incarner Irma Vep dans un remake de la série de films muets français Les Vampires. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous deviendrez plus excité de savoir ce qui se passera dans le prochain épisode.

Date de sortie de l’épisode 5 d’Irma Vep

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 5 d’Irma Vep. Le nom de l’épisode 5 est « Hypnotic Eyes » et il sortira le 4 juillet 2022. Si vous voulez vraiment savoir ce qui va se passer dans cet épisode à venir, attendez simplement la date indiquée et vous apprendrez à tout savoir. les détails de cet épisode.

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur HBO Max et c’est la plateforme officielle de la série. Comme vous le savez, il s’agit d’une plate-forme en ligne et vous devrez d’abord en acheter un abonnement. Si vous avez manqué un épisode précédent, vous pouvez diffuser cet épisode manqué à tout moment et de n’importe où.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes.

La tête coupée

L’anneau qui tue

L’évasion du mort

L’empoisonneur

Yeux hypnotiques

Le maître du tonnerre

Satanas

Le terrible mariage

Distribution de la série

Après avoir parcouru tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 5 d’Irma Vep. Voici la liste des acteurs de la série.

Alicia Vikander comme Mira Harberg

Vincent Macaigne comme René Vidal

Adria Arjona comme Laurie

Byron Bowers comme Herman

Jeanne Balibar comme Zoé

Vincent Lacoste comme Edmond Lagrange

Nora Hamzawi comme Carla

Hippolyte Girardot dans le rôle de Robert Danjou

Devon Ross comme Regina

Alex Descas comme Grégory Desormeaux

Antoine Reinartz comme Jérémie

Sigrid Bouaziz dans le rôle de Séverine

Carrie Brownstein comme Zelda

Lars Eidinger dans le rôle de Gottfried

Kristen Stewart

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 5 d’Irma Vep, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 5 d’Irma Vep, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

