Date de sortie de l’épisode 5 de Shining Vale aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni | Nombre total d’épisodes, spoilers, où regarder

in

La prochaine date de sortie de l’épisode 5 de Shining Vale est révélée et pour cette raison, tous les fans de cette nouvelle série télévisée en sont ravis. Ils veulent tous savoir quand auront-ils ce nouvel épisode à regarder en ligne. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous découvrirez la dernière date de sortie de l’épisode 5 de Shining Vale dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder cette saison, sa plateforme de streaming, ainsi que d’autres détails que vous devez connaître à ce sujet. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de la saison 2 de Standing Up

Shining Vale est une émission télévisée de comédie d’horreur américaine en cours qui est regardée dans le monde entier. Ce nouveau spectacle est créé par Jeff Astrof et Sharon Horgan. Cette émission parle d’une famille qui déménage dans une petite ville dans une maison où de terribles atrocités ont eu lieu.

Les deux premiers épisodes de cette nouvelle émission sont sortis le 6 mars 2022, et en peu de temps, elle a réussi à gagner beaucoup de popularité dans de nombreux pays. Maintenant, les fans de cette émission attendent la sortie de son prochain épisode.

Principaux moulages de Shining Vale

Voici les principaux acteurs de cette émission en cours.

Courteney Cox dans le rôle de Patricia « Pat » Phelps

Greg Kinnear comme Terry Phelps

Gus Birney comme Gaynor Phelps

Dylan Gage dans le rôle de Jake Phelps

Merrin Dungey comme Kam

Mira Sorvino comme Rosemary

Vous pouvez également lire: Date de sortie de la saison 2 du grand vol de la banque centrale du Brésil

Date de sortie de l’épisode 5 de Shining Vale

La bonne nouvelle pour vous est que la date de sortie de ce prochain épisode de cette émission est officiellement révélée et qu’elle sortira bientôt. Selon le calendrier de sortie officiel de la première saison de Shining Vale, la date de sortie de l’épisode 5 de Shining Vale est fixée au 27 mars 2022. Cela signifie que vous n’aurez pas trop à attendre la prochaine date de sortie de l’épisode 5 de Shining Vale. Au cas où vous ne le sauriez pas, les nouveaux épisodes de cette émission sortent tous les dimanches.

Combien y aura-t-il d’épisodes dans Shining Vale ?

Il y aura un total de huit épisodes dans la première saison de cette émission. Chaque épisode durera environ une demi-heure. Ainsi, vous obtiendrez environ quatre heures de contenu de cette émission à regarder cette saison.

Où regarder Shining Vale ?

Le réseau de télévision d’origine pour cette émission est Starz. Vous pouvez également le regarder en ligne sur le site officiel de Starz, Hulu et d’autres plateformes de streaming. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette émission en ligne sur ces plateformes variera en fonction de votre région. Alors, vérifiez s’il est disponible dans votre pays pour regarder ou non.

Vous pouvez également lire : Moon Knight Saison 2 : Date de sortie, renouvelée ou annulée ?

Liste des épisodes de Shining Vale

Voici la liste de tous les épisodes de la saison 1 en cours de Shining Vale. Nous ajouterons plus d’épisodes à la liste une fois qu’ils seront révélés.

« Chapitre un – Bienvenue à la Casa De Phelps » « Chapitre deux – Elle vient la nuit » « Chapitre trois – Le papier peint jaune » « Chapitre quatre – Tant de sang » « Chapitre cinq – L’écureuil savait » « Chapitre six – Murmure d’espoir »

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de l’épisode 5 de Shining Vale, où regarder cette émission en ligne, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, soyez prêt à profiter de ce nouvel épisode la semaine prochaine. Si vous avez des questions concernant ce guide, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider de la meilleure façon possible.

Vous pouvez également lire: Critique du film Deep Water 2022

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂