Date de sortie de l’épisode 5 de My Life As a Rolling Stone aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Récemment, de nombreuses personnes recherchent la date de sortie de l’épisode 5 de My Life As a Rolling Stone. Après avoir parcouru tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent son prochain épisode. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit. Après avoir vu toute la curiosité des fans, nous avons décidé d’apporter un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 5 de My Life As a Rolling Stone dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liés à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série documentaire britannique et du nom de la société de production Mercury Studios. Son premier épisode est sorti le 2 juillet 2022 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement au Royaume-Uni mais aussi dans de nombreux autres pays en très peu de temps. Actuellement, tous les fans attendent son prochain épisode.

L’histoire de cette série suit Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood et Charlie Watts. Jetez un œil à des images méconnues et à des histoires exclusives des membres du groupe Rolling Stones. Donc à partir d’ici, on peut clairement supposer qu’il s’agit d’une série de type documentaire où ils se remémoreront leurs souvenirs en voyant les extraits de leur concert. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Maintenant, plusieurs personnes recherchent la date de sortie de l’épisode 5 de My Life As a Rolling Stone. Alors découvrez tous les détails ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 5 de Ma vie de Rolling Stone

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 5 de My Life As a Rolling Stone. Dans la saison 1, il n’y a que 4 épisodes. Jusqu’à présent, aucune annonce officielle n’a été faite concernant son prochain épisode par ses créateurs. Nous vous suggérons simplement de rester connectés avec nous, car s’il y a une telle annonce, nous vous en informerons ici dès que possible.

Où regarder ?

Si vous voulez regarder cette série, elle est disponible sur la BBC et c’est le réseau officiel de la série. Si vous souhaitez diffuser cette série sur une plate-forme en ligne, vous pouvez la regarder sur BBC iPlayer. Donc, si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez y accéder ici. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette série sur cette plateforme dépendra de votre région.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes.

Mick Jagger

Keith Richards

Bois de Ronnie

charlie watts

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 5 de My Life As a Rolling Stone, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 5 de My Life As a Rolling Stone, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

