Date de sortie de l’épisode 4 de More Than A Married Couple, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de l’épisode 4 de More Than A Married Couple a été révélée et maintenant tous les fans de cette série sont vraiment très excités pour cet épisode à venir. Son dernier épisode est sorti récemment, donc après avoir regardé cet épisode, les fans sont maintenant plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Pour cette raison, nous sommes ici avec ce guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons toutes les informations possibles concernant la date de sortie de More Than A Married Couple Episode 4. Ci-dessous, nous partagerons tous les autres détails sur cette série, comme Où regarder cette série, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien plus encore. Il suffit de lire cet article jusqu’à la fin.

C’est un anime japonais et cet anime est basé sur une série de mangas du même nom. Cette série manga a été écrite par Yūki Kanamaru. Le premier épisode de cet anime est sorti le 9 octobre 2022. Après sa sortie, cet anime a réussi à gagner en popularité non seulement au Japon mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cet anime suit Jirō Yakuin et Shiori Sakurazaka. Jiro a le béguin pour son amie d’enfance Shiori Sakurazaka, mais l’école a mis en place un programme d’activités pour les couples. Dans ce programme, tous les étudiants étaient traités avec un partenaire comme s’ils étaient mariés. Comme vous pouvez le voir, son intrigue est assez intéressante et après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans recherchent la date de sortie de More Than A Married Couple Episode 4. Donc, si vous voulez en savoir plus en détail, jetez un œil ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 4 de More Than A Married Couple

Nous allons donc vous parler ici de la date de sortie de l’épisode 4 de More Than A Married Couple. Selon son calendrier officiel, cet épisode devrait sortir le 30 octobre 2022. Si vous souhaitez regarder cet épisode, vous devrez attendre la date indiquée. Toute votre attente pour cet épisode sera bientôt terminée.

Où diffuser plus qu’un couple marié?

Si vous voulez regarder cet anime, vous pouvez le regarder sur AT-X, Tokyo MX et SUN. Il s’agit du réseau officiel de cet anime. Si vous souhaitez le diffuser en ligne, vous pouvez le regarder sur Crunchyroll. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédemment publiés, vous pouvez le regarder ici. La disponibilité de cette série variera également selon votre région.

Liste des épisodes

Maintenant, nous allons partager ici la liste des épisodes de cette saison en cours.

Vivre au même endroit, mais pas vivre ensemble

Imaginé, mais pas réel

Brisé, et non rallumé »

À déterminer

Liste des acteurs

Ci-dessous, nous allons partager la liste des personnes qui ont donné leur voix à vos personnages préférés.

Akari Watanabe Exprimé par: Saori Ōnishi[[

Jirô Yakuin Exprimé par : Seiichiro Yamashita

Shiori Sakurazaka doublé par Saki Miyashita

Minami Tenjin Exprimé par: Toshiki Masuda

Sadaharu Kamo Exprimé par: Sho Nogami

Sachi Takamiya Exprimé par: Minami Takahashi[[

Natsumi Ohashi Exprimé par : Azumi Waki

Shū Terafune Exprimé par: Shūichi Uchida

Mei Hamano Exprimé par: Yui Ogura

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 4 de More Than A Married Couple, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 4 de More Than A Married Couple, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

