Date de sortie de l’épisode 4 de Little Demon, compte à rebours, spoilers

La date de sortie de Little Demon Episode 4 a été officiellement confirmée et à cause de cela, tous les fans de cette série animée la recherchent partout sur Internet. Pour connaître tous les détails de cet épisode à venir, les fans l’ont cherché partout sur Internet. Nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous. Donc, si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, nous partagerons toutes les informations possibles sur la date de sortie de Little Demon Episode 4. Nous révélerons également d’autres détails tels que Où regarder cette série animée, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Alors suivez cet article jusqu’à la fin et vous trouverez toutes vos réponses.

C’est une sitcom animée américaine pour adultes créée par Darcy Fowler, Seth Kirschner et Kieran Valla. Le premier épisode de cette série est sorti le 25 août 2022. Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’une nouvelle série et pourtant, elle a réussi à gagner en popularité en très peu de temps. Actuellement, t est regardé dans de nombreuses régions du monde.

L’histoire de ce spectacle tourne autour de Laura et de sa fille Antéchrist et ils vivent une vie ordinaire dans le Delaware mais sont constamment contrecarrés par des forces monstrueuses, y compris Satan, qui aspire à la garde de sa fille. Comme vous pouvez le voir, son histoire est assez intéressante et c’est pourquoi beaucoup de gens l’adorent. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans ont recherché la date de sortie de Little Demon Episode 4. Alors sachons-le.

Date de sortie de l’épisode 4 de Little Demon

Si nous parlons de la date de sortie de Little Demon Episode 4. Le nom de l’épisode 4 est « Popularity: Origin of Evil » et il sortira le 8 septembre 2022. Votre attente pour cet épisode va se terminer en l’espace de quelques jours. Nous vous recommanderons simplement à tous de marquer la date indiquée et de ne pas oublier de le regarder après sa sortie.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette saison.

Premier sang

Obsession de possession

« Tout le monde meurt pour le week-end

Popularité : L’origine du mal

Nuit des Sangsues

La mère de l’Antéchrist

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de cette série. Jetez un oeil ci-dessous.

Aubrey Plaza comme Laura

Danny DeVito comme Satan

Lucy DeVito comme Chrissy

Eugene Cordero comme Bennigan

Lennon Parham comme Darlene

Michael Shannon comme homme mal rasé

Où diffuser Little Demon ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur FXX et c’est le réseau officiel de la série. Vous pouvez également diffuser cette série sur de nombreuses plateformes de diffusion en ligne telles que Disney + et Prime Video. Si vous avez manqué ses épisodes précédents, vous pouvez regarder ces épisodes ici.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 4 de Little Demon, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée ci-dessus pour profiter de cet épisode à venir. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Little Demon Episode 4 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

