Date de sortie de l’épisode 4 d’American Gigolo, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens recherchent la date de sortie de l’épisode 4 d’American Gigolo. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, tous les fans recherchent cet épisode à venir partout sur Internet, car beaucoup d’entre vous veulent savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Nous sommes donc ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous essaierons de couvrir tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 4 d’American Gigolo. En dehors de cela, nous partagerons également des détails sur la série, tels que Où la regarder, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien plus encore.

C’est une série américaine et le nom de ses sociétés de production est Paramount Television, Jerry Bruckheimer Television et Showtime Networks. Le premier épisode de cette émission est sorti le 9 septembre 2022 après la sortie de cette émission qui a réussi à gagner en popularité non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série suit Julian Kaye et au fur et à mesure que la série progresse, vous verrez qu’il a été libéré 15 ans après sa condamnation illégale et qu’il se démène pour trouver sa base dans l’industrie du sexe moderne de Los Angeles. Cette série est assez intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 4 d’American Gigolo. Alors sachons-le.

Date de sortie de l’épisode 4 d’American Gigolo

Enfin, nous allons révéler ici la date de sortie de l’épisode 4 d’American Gigolo. Le nom de cet épisode est Nothing Is Real but the Girl et il sortira le 2 octobre 2022. Si vous voulez vraiment regarder cet épisode, vous devrez attendre sa date de sortie.

Où diffuser American Gigolo?

Si vous voulez vraiment profiter de cette émission, vous pouvez la regarder sur Showtime et c’est la plateforme officielle de cette émission. Vous pouvez également diffuser cette émission sur de nombreuses plateformes de streaming comme Paramount + et Prime Video. Si vous avez manqué des épisodes précédents, vous pouvez diffuser cet épisode ici à tout moment.

Spoilers de l’épisode 4

Maintenant, nous allons partager le spoiler de l’épisode 4. Si vous voulez savoir ce qui se passera dans cet épisode à venir, jetez un œil ci-dessous.

Julian revient au bercail d’Isabelle pour charmer une nouvelle cliente compliquée ; Le passé de Michelle la rattrape alors qu’elle tente de sauver son fils disparu, la forçant à choisir entre les deux amours de sa vie.

Liste des épisodes

Maintenant, nous allons partager ici la liste des épisodes de cette saison en cours.

Pilote

Joli bébé

Ravissement

Rien n’est réel sauf la fille

La roue d’échappement

Fille du dimanche

Atomique

Est de Eden

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 4 d’American Gigolo, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Nous vous proposerons donc juste ici de marquer la date. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 4 d’American Gigolo, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

