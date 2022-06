Date de sortie de l’épisode 3 de Tom Swift, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes de différentes régions recherchent la date de sortie de l’épisode 3 de Tom Swift. Après avoir regardé ses deux épisodes précédents, les fans de cette série sont ravis de savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Après avoir vu la curiosité des fans, nous avons décidé de vous apporter un guide séparé.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 3 de Tom Swift dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison 11 en cours de cette émission, ses spoilers et ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série américaine et cette série est basée sur un livre du même nom. Il a été développé par Melinda Hsu Taylor, Noga Landau et Cameron Johnson. Son premier épisode est sorti le 31 mai 2022. Après la sortie de cette série, elle a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux pays différents.

L’histoire de cette série suivra Tom, un inventeur milliardaire qui est plongé dans un monde de conspiration de science-fiction et de phénomènes inexpliqués après la disparition choquante de son père. tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 3 de Tom Swift. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Date de sortie de l’épisode 3 de Tom Swift

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 3 de Tom Swift. Le nom de cet épisode est « … And Nine Inches of Danger » et il sortira le 14 juin 2022. Si vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série, marquez simplement la date et n’oubliez pas pour le regarder à la date indiquée.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de la saison 1 qui est connue jusqu’à présent.

…Et le Décollage vers Saturne

… Et la boucle 4b

… Et neuf pouces de danger

… Et les Cowboys au chocolat

À déterminer

Où diffuser Tom Swift?

Si vous voulez regarder cette émission, sa plateforme officielle est The CW Network. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution de cette série

Voici la liste des acteurs de cette série.

Tian Richards comme Tom Swift

Ashleigh Murray dans le rôle de Zenzi Fullerton

Marquise Vilsón comme Isaac Vega

Albert Mwangi comme Rowan

April Parker Jones dans le rôle de Lorraine Swift

LeVar Burton comme voix de Barclay

Ward Horton en tant que Nathan Eskol

Chris Blount comme Chris Darby

Bobbi Baker comme Phyllis Darby

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 3 de Tom Swift, sa date de sortie réelle, la distribution du film et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 3 de Tom Swift, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

