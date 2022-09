Date de sortie de l’épisode 3 de Quantum Leap, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de Quantum Leap Episode 3. Tous les fans de cette série veulent vraiment regarder cette émission le plus tôt possible car son épisode précédent a laissé de nombreuses questions sans réponse. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous et si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails possibles concernant la date de sortie de Quantum Leap Episode 3. Ici, vous apprendrez à connaître tous les autres détails sur la série comme Comment regarder dans différentes régions, la liste des épisodes, les informations sur la distribution, les spoilers de l’épisode à venir et bien plus encore.

C’est une série américaine et le nom de ses sociétés de production sont Belisarius Productions, I Have An Idea Productions et Quinn’s House. Le premier épisode de cette série est sorti le 19 septembre 2022. Après la sortie de quelques épisodes seulement, cette émission a réussi à attirer l’attention de nombreuses personnes sur elle dans différentes régions.

L’intrigue entière de cette émission suit juste un nom de personnage, le Dr Ben Song, à la tête d’un programme gouvernemental top secret de voyage dans le temps connu sous le nom de Quantum Leap. Comme vous pouvez le voir, cette série est très excitante et les fans l’adorent vraiment. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans recherchent la date de sortie de Quantum Leap Episode 3, alors faisons-le savoir.

Date de sortie de l’épisode 3 de Quantum Leap

Enfin, nous allons révéler ici la date de sortie de Quantum Leap Episode 3. Le nom de cet épisode à venir est Somebody up There Likes Ben et il sortira sur son réseau officiel le 3 octobre 2022. Comme vous pouvez le voir, l’attente de cet épisode va se terminer très bientôt et nous ne vous recommanderons ici que pour marquer la date donnée.

Où diffuser cette série ?

Si vous ne savez pas où regarder cette émission, nous vous aiderons ici. Vous pouvez le regarder sur NBC et c’est le réseau officiel de cette émission. Vous pouvez également diffuser cette série sur de nombreuses plateformes en ligne comme Peacock, Vudu et iTunes.

Spoiler

Maintenant, nous allons partager le spoiler du prochain épisode 3.

Ben saute dans le Las Vegas flashy des années 1970 et dans le corps du jeune boxeur prometteur Danny Hill à la veille d’un grand combat pour le titre ; Ben et Addison doivent aider Danny à gagner le combat ou à tout perdre. Magic, Ian et Jenn fouillent dans le passé de Ben pour découvrir la vérité.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette série.

13 juillet 1985

Atlantide

Quelqu’un là-haut aime Ben

Une proposition décente

Liste des acteurs

Voici maintenant la liste des acteurs de cette émission.

Anastasia Antonia comme Eva Sandoval

Raymond Lee comme Dr Ben Song

Mason Alexander Park comme Ian Wright

Ernie Hudson dans le rôle d’Herbert « Magic » Williams

Jewel Staite comme Naomi

Caitlin Bassett comme Addison

Rochelle Okoye comme mère piégée

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de Quantum Leap Episode 3, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode à venir. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 3 de Quantum Leap, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

