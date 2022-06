Date de sortie de l’épisode 3 de Dark Winds, spoilers, compte à rebours, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes du monde entier recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 3 de Dark Winds. Les fans de cette série sont vraiment très excités de savoir ce qui va se passer dans cet épisode. Pour obtenir tous les détails possibles sur cet épisode à venir. Pour connaître toutes les informations, beaucoup de ses fans recherchent vraiment à ce sujet sur Internet. Après avoir vu toutes ces choses, nous avons décidé d’apporter un guide séparé pour vous tous.

Donc, ici, dans cet article, nous allons présenter toutes les informations relatives à la date de sortie de l’épisode 3 de Dark Winds. Si vous voulez connaître tous les détails comme où vous pouvez regarder cette série, quand l’épisode 3 va sortir, et bien d’autres détails, alors soyez avec nous jusqu’à la fin de l’article.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de la saison 5 en direct aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Il s’agit d’une série télévisée américaine de thriller psychologique et cette série a été créée par Graham Roland, Chris Addison et Simon Blackwell. L’histoire de la série est basée sur la série de livres Leaphorn & Chee de Tony Hillerman. Son premier épisode est sorti le 12 juin 2022 et après la sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série suivra deux policiers navajos, Joe Leaphorn et Jim Chee, dans le sud-ouest des années 1970. Au fur et à mesure que l’histoire avancera, vous verrez comment ils sont tous les deux obligés de remettre en question leurs propres croyances spirituelles lorsqu’ils recherchent des indices dans une affaire de double meurtre. L’histoire de la série semble être assez intéressante et maintenant tous les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 3 de Dark Winds. Alors découvrez tous les détails ci-dessous.

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

Date de sortie de l’épisode 3 de Dark Winds

Ici, dans ce paragraphe, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 3 de Dark Winds. Le nom de cet épisode est « K’e » et il sortira le 26 juin 2022. Donc, si vous êtes vraiment intéressé à savoir ce qui va se passer dans cet épisode, marquez simplement la date et n’oubliez pas de regarder à la date indiquée.

Où diffuser Dark Winds?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur AMC et c’est la plateforme officielle de la série. Si vous souhaitez regarder cette série sur une plateforme en ligne, vous pouvez la regarder sur Vudu, Prime Video et iTunes. Donc, au cas où vous auriez manqué des épisodes précédents, vous pouvez regarder cet épisode ici sur ces plateformes.

Vous pouvez également lire sur: Classroom of the Elite Saison 2 Episode 2 Date de sortie

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes.

Tueur de monstres

La pluie masculine approche

K’e

Hooghandi

Ha’íínlni

HózhóoNaasháa

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Zahn McClarnon comme Joe Leaphorn

Kiowa Gordon comme Jim Chee

Jessica Matten comme Bernadette Manuelito

Deanna Allison comme Emma

Rainn Wilson comme Dan dévoué

Elva Guerra comme Sally

Jeremiah Bitsui comme Hoski

Eugene Brave Rock dans le rôle de Frank Nakai

Eugene Brave Rock dans le rôle de Frank Nakai

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de l’épisode 3 de Dark Winds, sa plate-forme de diffusion en continu dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder cette saison, ses spoilers et bien plus encore. . Alors, attendez les révélations officielles sur sa prochaine saison. Si vous avez des questions sur la date de sortie de l’épisode 3 de Dark Winds, vous pouvez les déposer ici. Nous serions heureux de t’aider.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Stranger Things

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂