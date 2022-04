Date de sortie de l’épisode 20 de la saison 4 du FBI aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens sont curieux de connaître la date de sortie de l’épisode 20 de la saison 4 du FBI. Les fans de cette série sont vraiment très excités par cet épisode à venir et pour connaître tous les détails possibles à ce sujet, de nombreux fans recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 20 de la saison 4 du FBI dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 4 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique policière américaine et cette série a été créée par Dick Wolf et Craig Turk. Le premier épisode de cette série est sorti le 25 septembre 2018. Cette série est devenue populaire non seulement aux États-Unis mais aussi dans d’autres pays et cela aussi en très peu de temps.

Toute l’histoire de cette série tournera autour du département du FBI de New York qui s’occupe des crimes qui se produisent dans la ville. Cette unité d’élite parvient à gérer tous ses talents, son intelligence et son expertise technique sur des affaires majeures afin de protéger New York et le pays. Née dans une famille multigénérationnelle de forces de l’ordre, l’agent spécial Maggie Bell rencontre les personnes avec lesquelles elle travaille ainsi que celles qu’elle protège. Son collègue est l’agent spécial Omar Adom. Maintenant, tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 20 de la saison 4 du FBI. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Date de sortie de l’épisode 20 de la saison 4 du FBI?

Maintenant, enfin, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 20 de la saison 4 du FBI. Le nom de l’épisode 20 est « Ghost From The Past » et il sortira le 10 mai 2022. Alors enfin, comme vous pouvez voir que votre attente pour cet épisode va enfin se terminer très bientôt, n’oubliez pas de Regarde ça.

Liste des épisodes de la saison 4

Voici la liste des épisodes de la saison 4.

Tout ce qui brille

Hacktiviste

Traumatisme

Connais toi toi même

La toile de Charlotte

Allégeance

Parti bébé parti

Feu et pluie

Inachevé

Favorisé

Douleur

Sous pression

Orgueil et préjugés

Ambition

Tissu cicatriciel

Détails de protection

Coup d’un soir

Peur de rien

Confrontation

Fantôme du passé

Kayla

Distribution de cette série

Après avoir révélé tous les faits concernant la date de sortie de l’épisode 20 de la saison 4 du FBI, nous allons partager les détails du casting de cette série.

Missy Peregrym comme Maggie Bell

Zeeko Zaki comme Omar Adom

Jeremy Sisto comme Jubal Valentine

Connie Nielsen comme agent spécial

John Boyd comme Stuart Scola

Katherine Renee Turner dans le rôle de Tiffany Wallace

James Chen comme Ian Lim

Rodney Richardson dans le rôle de Ray Stapleton

Nina Lisandrello comme Eve Nettles

Taylor Anthony Miller comme Kelly Moran

Roshawn Franklin dans le rôle de Trevor Hobbs

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 20 de la saison 4 du FBI, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

