Date de sortie de l’épisode 2 de la saison 5 de All American, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 5 d’All American. Tous les fans attendent actuellement cet épisode à venir et à cause de cela, beaucoup d’entre vous le recherchent partout sur Internet. Nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons toutes les mises à jour concernant la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 5 de All American. Dans le même temps, vous découvrirez également d’autres informations sur la série telles que Où la regarder, la liste des épisodes de la saison 2, des informations sur la distribution et bien plus encore.

All American est une émission télévisée dramatique sportive américaine populaire qui est regardée dans diverses régions. Cette série est créée par April Blair. Le spectacle est inspiré de la vie du joueur de football américain professionnel Spencer Paysinger avec Daniel Ezra dans le rôle principal. Lorsqu’un footballeur vedette du lycée de South Central est recruté pour jouer au lycée de Beverly Hills, deux mondes distincts entrent en collision.

Le premier épisode de cette émission est sorti en 2018, et en peu de temps, cette émission a réussi à attirer de nombreux publics réguliers. En raison de la popularité de cette émission, elle en est actuellement à sa quatrième saison et même l’émission est renouvelée pour sa cinquième saison. Actuellement, ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de la saison 5 d’All American. Eh bien, ce nouvel épisode devrait sortir bientôt et vous n’aurez pas à attendre trop longtemps.

Date de sortie de l’épisode 2 de la saison 5 de All American

Donc, si nous parlons de la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 5 d’All American, alors le nom de cet épisode à venir est Don’t Sweat the Technique et il devrait sortir pour ses fans le 17 octobre 2022. Si vous êtes impatient de savoir ce qui est va se passer ensuite dans le prochain épisode, vous devrez attendre la date indiquée.

Où diffuser tous les américains?

Si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez la regarder sur The CW et c’est le réseau officiel de cette série. Cependant, vous pouvez également diffuser cette série sur Netflix, Amazon Prime Video, YouTube TV, Stan et d’autres services.

Liste des épisodes de la saison 5

Voici la liste des épisodes de cette saison en cours.

Ludacrismes

Ne transpirez pas la technique

Me sentir

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Spoilers

Maintenant, si vous voulez savoir ce qui va se passer dans le deuxième épisode, jetez un œil ci-dessous.

Alors que la vie de Spencer atteint un point culminant, il prend des conseils de JJ et Coop pour embrasser la vie universitaire; Les soupçons d’Olivia et Billy à propos de l’entraîneur Garrett refont surface et provoquent des tensions entre eux et Jordan; Layla fait un avantage numérique.

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez toutes les informations sur la dernière date de sortie de l’épisode 2 de la saison 5 de All American, où regarder cette émission en ligne, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder le deuxième épisode de cette nouvelle saison. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 5 d’All American, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous sommes là pour vous aider à résoudre toutes vos questions et doutes.

