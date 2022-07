Date de sortie de l’épisode 2 de Justice Served, compte à rebours de la liste des épisodes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

in

Beaucoup de gens se sont vraiment interrogés sur la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de Justice Served. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de cette série sont vraiment ravis de regarder son prochain épisode. Beaucoup d’entre vous recherchent partout à ce sujet sur différentes pages et pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails possibles liés à la date de sortie de l’épisode 2 de Justice Served. Ici, nous révélerons également plusieurs autres informations telles que Où vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien d’autres choses. Alors lisez cet article jusqu’à la fin.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 5 de la saison 2 de Mysteries Decoded

Il s’agit essentiellement d’une série sud-africaine et du nom de ses sociétés de production Meraki Studios et Ochre Moving Pictures. Cette série est également connue sous le nom de Czas sprawiedliwości. Son premier épisode est sorti le 29 juillet 2022 et après sa sortie avec un seul épisode, il a réussi à attirer l’attention de nombreuses personnes de plusieurs parties du monde.

L’histoire de cette série est tout au sujet d’un équipage de soldats de libération envahissant le procès d’un policier blanc qui a tiré un homme noir et une condition de captivité se développe sur les maillages nationaux. Comme vous pouvez le voir, c’est une série très intéressante et au fur et à mesure que la série avancera, vous serez toujours ravi de savoir ce qui se passera ensuite. En ce moment, tous ses fans recherchent la date de sortie de Justice Served Episode 2. Alors sachons-le.

Justice Served Épisode 2 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 2 de Justice Served. L’épisode 2 de cette série sortira le 5 août 2022. Si vous êtes curieux de regarder cet épisode, vous devrez attendre la date indiquée. Nous vous suggérons donc à tous de marquer la date indiquée ci-dessus et de ne pas oublier de la regarder.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 11 de la saison 2 de FBoy Island

Où diffuser Justice Servi?

Si vous voulez vraiment regarder cette série en cours, elle est disponible sur Netflix et c’est la plateforme officielle de cette émission. Ceux qui ne savent pas que Netflix est une plate-forme multimédia OTT payante, vous devrez donc d’abord acheter son abonnement. Allez sur son site officiel pour vérifier son plan mensuel et annuel.

Vous pouvez également lire sur: Koffee With Karan Saison 7 Episode 5 Date de sortie

Détails du casting

Voici la liste des acteurs de cette série en cours.

Thabo Bopape comme Abel

Hlomla Dandala dans le rôle d’Azania Maqoma

Pallance Dladla comme Uhuru

Jack Devnarain comme Ibrahim

Panch Gasela comme Menzi

Daniel Janks comme Wendell

Anton David Jeftha comme Teekay

Nompumelelo Mayiyane comme Busi

Alex McGregor comme Karabo

Lerato Mvelase comme Mampho

Jailoshini Naidoo comme Julie

Dineo Rasedile comme Itu

Mélanie Tafila comme infirmière

Tiisetso Thoka comme Sphiwe

Motshabi Tyelele comme juge Bhengu

Morné Visser comme Allan Harvey

Siyabonga Xaba comme Thabi

Vous pouvez également lire sur: That Girl Lay Lay Saison 2 Episode 5 Date de sortie

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous disposez de toutes les informations relatives à la date de sortie de l’épisode 2 de Justice Served ; où pouvez-vous diffuser cette émission en ligne, combien d’épisodes seront là cette saison, et bien plus encore. Si vous avez des questions sur cette date de sortie de l’épisode 2 de Justice Served dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons vers vous pour vous aider de toutes les manières possibles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂