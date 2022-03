Date de sortie de l’épisode 17 de Ghosts aux États-Unis et au Canada | Nombre total d’épisodes, spoilers, calendrier de publication de la saison 2

in

Beaucoup de gens s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 17 de Ghosts, car le 16e épisode de cette émission devrait sortir après une longue attente. Ils veulent tous savoir si même le 17e épisode prendra beaucoup de temps à sortir ou s’il sortira bientôt. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 17 de Ghosts dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder cette saison, où diffuser cet épisode à venir en ligne, ainsi que d’autres détails liés à cette émission. Découvrons-les tous sans plus tarder.

Ghosts est une sitcom américaine en cours qui est regardée dans le monde entier. Au cas où vous ne le sauriez pas, cette émission est en fait adaptée de l’émission britannique du même nom. Joe Port et Joe Wiseman ont développé ce spectacle. Cette sitcom suit un jeune couple dont les rêves deviennent réalité lorsqu’ils héritent d’une belle maison de campagne, seulement pour découvrir qu’elle est à la fois en train de s’effondrer et habitée par de nombreux anciens résidents décédés.

En dehors de ces deux personnages vivants, tous les autres acteurs de la série sont des fantômes, mieux vaut dire qu’ils ont agi comme des fantômes 😂. Le premier épisode de cette émission est sorti le 7 octobre 2021, et même cette émission adaptée britannique a réussi à obtenir des réponses positives parmi ses téléspectateurs. En raison de sa popularité, l’émission a été commandée pour sa deuxième saison en janvier 2022, avant la conclusion de la première saison.

Ghosts Épisode 17 Date de sortie

Eh bien, la prochaine date de sortie de l’épisode 17 de Ghosts est révélée et ce nouvel épisode devrait sortir bientôt. Selon le calendrier de diffusion de la première saison de cette émission, la date de sortie de l’épisode 17 de Ghosts est fixée au 14 avril 2022. Avant cela, vous aurez l’épisode 16 à regarder le 31 mars 2022. Les nouveaux épisodes de cette émission deviennent sorti après un long intervalle, même si ses fans attendent toujours les nouveaux épisodes à regarder.

Combien y aura-t-il d’épisodes dans la saison 1 de Ghosts ?

Le nombre exact d’épisodes pour la saison en cours de cette émission n’est pas encore révélé. Mais, nous vous tiendrons au courant bientôt. Alors, restez connecté avec notre site pour les dernières mises à jour sur ce spectacle.

Où regarder des fantômes ?

La plateforme de streaming originale pour cette émission est CBS. Vous pouvez également le regarder sur le site officiel de CBS, Paramount+, Voot et d’autres plateformes. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette émission en ligne sur ces services variera en fonction de votre région. Alors, vérifiez une fois si l’émission est disponible pour regarder chez vous ou non.

Principaux moulages de fantômes

Voici les principaux castings de la première saison de Ghosts.

Vivant:

Rose McIver comme Samantha Arondeka

Utkarsh Ambudkar comme Jay Arondekar

Des fantômes:

Asher Grodman dans le rôle de Trevor Lefkowitz

Richie Moriarty comme Pete Martino

Sheila Carrasco comme Susan Montero

Danielle Pinnock comme Alberta Haynes

Brandon Scott Jones dans le rôle du capitaine Isaac Higgintoot

Rebecca Wisocky comme Hetty Woodstone

Román Zaragoza comme Sasappis

Devan Chandler Long dans le rôle de Thorfinn

Nous terminons cet article dans l’espoir que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 17 de Ghosts, la plate-forme de diffusion en continu de la première saison de cette émission, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, attendez le mois prochain pour obtenir le dix-septième épisode de cette saison. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous vous aiderons à résoudre tous vos doutes et questions.

