Date de sortie de l’épisode 12 de la saison 5 de la station 19: où regarder

in

La date de sortie de l’épisode 12 de la saison 19 de la station 19 est connue et les fans sont ravis de savoir quand cet épisode sortira. Ici, vous pouvez explorer les informations complètes concernant la sortie du prochain épisode de Station 19 ainsi que d’autres informations.

Vous pouvez également lire: NCIS: Los Angeles Saison 13 Episode 12 Date de sortie

Station 19 Saison 5 Épisode 12 Date de sortie

Récemment, le 10 mars 2022, l’épisode 11 de cette série est sorti et les fans étaient ravis de savoir que l’épisode 12 sortira. L’épisode 12 de la saison 5 de Station 19 sortira le 17 mars 2022. Une fois l’épisode 12 sorti, vous pourrez le regarder sur la plateforme de votre choix et vous amuser.

Où regarder Station 19 Saison 5 Episode 12 ?

Après avoir expliqué les informations complètes concernant la date de sortie de l’épisode 12 de la saison 5 de Station 19, nous aimerions vous expliquer où regarder la saison 5 de Station 19 :

Vous pouvez regarder la saison 5 de cette incroyable série sur Amazon Prime Video. Pour regarder Station 19 sur la plateforme Amazon Prime, vous devez avoir son abonnement. Si vous avez un abonnement à Amazon Prime, vous pouvez facilement regarder cette série sur votre appareil à tout moment.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de la saison 2 de Fiasco confirmée?

Casting de la saison 5 de Station 19

Après avoir expliqué les informations complètes concernant la date de sortie de l’épisode 12 de la saison 5 de Station 19 et où le regarder, nous aimerions expliquer le casting de cette série:

Le rôle d’Andrea « Andy » Herrera sera interprété par Jaina Lee Ortiz. Elle est lieutenant à la station 19 ainsi que la fille du capitaine Pruitt Herrera.

Vous pouvez voir Gray Damon dans le rôle de Jack Gibson. Il est lieutenant à la station 19 et il est passionné, énergique et intrépide.

Vous pouvez voir Jay Hayden dans le rôle de Travis Montgomery.

Le rôle du Dr Benjamin « Ben » Warren sera interprété par Jason George.

Vous pouvez voir Barrett Doss dans le rôle de Victoria « Vic » Hughes. Elle est jeune pompier au grand cœur à la Station 19.

Vous pouvez voir Alberto Frezza dans le rôle de Ryan Tanner. Il est policier à Seattle PD.

Vous pouvez voir Miguel Sandoval dans le rôle de Pruitt Herrera. Il est capitaine à Station 19. Il quitte son rôle dans cette série.

Vous pouvez voir Okieriete Onaodowan dans le rôle de Dean Miller. C’est un pompier charismatique à la Station 19. Dans la saison 5, on peut le voir mortellement blessé suite à une explosion de gaz.

Vous pouvez voir Carlos Miranda dans le rôle de Theo Ruiz. Il est lieutenant au poste 23.

Vous pouvez voir Danielle Savre dans le rôle de Maya Deluca-Bishop.

Vous pouvez voir Boris Kodjoe dans le rôle de Robert Sullivan.

Vous pouvez voir Stefania Spampinato dans le rôle du Dr Carina DeLuca-Bishop.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 11 de How I Met Your Father

En savoir plus sur Station 19

Après avoir expliqué les informations complètes concernant la date de sortie de l’épisode 12 de la saison 5 de Station 19, nous aimerions en savoir plus sur Station 19. Voici la brève introduction de la série Station 19 :

Station 19 est une incroyable série télévisée dramatique d’action américaine qui est pleine de plaisir. La station 19 relève de la

Genre Action et Drame. La langue originale de cette saison est l’anglais. À l’heure actuelle, il a 5 saisons qui ont un total de 69 épisodes. Chaque épisode de cette série est intéressant et plein d’intérêt et de plaisir. Cette série est sortie le 22 mars 2018. Le format d’image de Station 19 est 720p (HDTV).

Vous pouvez également lire : Pivoting Episode 11 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada | Spoilers, où regarder, saison 2 confirmée ?

Emballer

Nous avons expliqué les informations complètes concernant la date de sortie de Station 19 Saison 5 Episode 12. Maintenant, nous aimerions conclure cet article avec l’espoir que vous avez obtenu les informations complètes concernant la sortie de cet épisode à venir. Si vous avez des questions concernant la sortie de l’épisode 12 de Station 19, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous serions heureux de répondre à vos questions concernant la date de sortie de l’épisode 12 de la saison 5 de Station 19.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂