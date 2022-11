Date de sortie de l’épisode 11 d’Andor, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de l’épisode 11 d’Andor a été révélée et tous les fans de cette série sont vraiment plus enthousiastes à l’idée de regarder ce dernier épisode dès que possible. De nombreux fans parmi vous des différentes parties du monde ont cherché partout sur Internet. Nous sommes donc ici avec un guide séparé pour couvrir toutes vos questions.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails possibles sur la date de sortie de l’épisode 11 d’Andor. Ci-dessous, nous mettrons également d’autres informations importantes telles que Comment regarder cette série dans différentes régions, la liste des épisodes de la saison en cours, les détails de la distribution et bien plus encore. Donc, sans faire aucun retard, connaissons tous les détails possibles.

C’est une série télévisée américaine créée par Tony Gilroy. Au cas où vous ne sauriez pas que cette série est une préquelle du film dérivé de Star Wars, Rogue One.

Toute l’intrigue de cette série s’est déroulée au début cinq ans avant les événements de Rogue One et ici, elle tourne juste autour de Cassian Andor, un voleur qui devient un révolutionnaire et finit par rejoindre la rébellion. La série est assez intéressante et actuellement, elle est appréciée par des personnes de différentes régions. Après avoir regardé tous ses épisodes publiés, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 11 d’Andor. Vous serez donc heureux de savoir que la date de sortie a été confirmée et sans tarder, faites-le savoir dans le paragraphe ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 11 d’Andor

Maintenant, si nous parlons de la date de sortie de l’épisode 11 d’Andor. L’épisode 11 devrait sortir le 16 novembre 2022. Si vous voulez vraiment savoir ce qui va se passer dans cet épisode, vous devrez attendre la date indiquée. Nous vous recommanderons simplement à tous de marquer cette date sur le calendrier car votre attente de l’épisode 11 va bientôt se terminer.

Où regarder Andor ?

Comme beaucoup d’autres personnes, si vous ne savez pas non plus comment regarder cette série, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez diffuser cette série sur Disney + et ce sont les plateformes officielles de cette série. Il s’agit d’une plate-forme multimédia payante, vous devrez donc d’abord acheter son abonnement. Il existe de nombreuses autres séries et films que vous pouvez diffuser après avoir été membres.

Liste des acteurs

Voici maintenant la liste des acteurs de cette série.

Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor :

Stellan Skarsgård comme Luthen

Adria Arjona comme Kleya

Anton Valensi comme tanière

Alexander Bowman comme camarade de classe

Geneviève O’Reilly comme Mon Mothma

Denise Gough comme Dedra Meero

Gary Beadle comme Clem Andor

Alex Ferns comme sergent Linus Mosk

Rupert Vansittart comme chef Hyne

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de la saison en cours.

Kassa

Ce serait moi

Compte

Aldhani

La hache oublie

L’oeil

Annonce

Narkina 5

Personne n’écoute !

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Le dernier mot

Enfin, nous allons terminer ici cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes vos réponses concernant la dernière date de sortie de l’épisode 11 d’Andor, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Nous vous proposerons donc juste ici de marquer la date. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 11 d’Andor, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

