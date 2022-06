Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Haikyuu, spoilers, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Tous les amateurs d’anime de différentes régions du pays recherchent la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Haikyuu. Après avoir regardé tous les épisodes de la saison précédente, les fans de cette série sont vraiment ravis de savoir ce qui va se passer dans cette saison à venir. Pour connaître tous les détails possibles, ses fans recherchent sur différentes pages. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Haikyuu dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 5 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est un anime japonais basé sur une série de mangas et cette série de mangas a été écrite par Haruichi Furudate. Le premier épisode de cette série animée est sorti le 6 avril 2014. Après sa sortie, cette série animée a acquis une grande popularité non seulement au Japon mais aussi dans de nombreux autres pays.

Toute l’intrigue de la série tourne autour d’un nom de personnage Hinata Shouyou et il a une taille courte et il avait l’habitude d’étudier à l’école, puis il a acquis un amour soudain pour le volley-ball après avoir regardé un match de championnat national à la télévision. Après cela, il rêve d’être comme le joueur vedette du championnat, un petit garçon surnommé « le petit géant », Shouyou est entré dans le club de volley-ball de son école. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série animée, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Maintenant, tous ses fans recherchent la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Haikyuu.

Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Haikyuu

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Haikyuu. Jusqu’à présent, aucune annonce officielle n’a été faite concernant la sortie de la saison 5. S’il y aura une mise à jour sur sa date de sortie, nous vous en informerons ici sur cette page dès que possible. Enregistrez donc simplement le signet de ce site Web.

Où regarder Haikyuu?

Si vous voulez regarder cette série animée, vous pouvez la regarder sur JNN et c’est le réseau d’origine de la série. Pour d’autres régions comme l’Australie, cette série animée a été autorisée par Madman Entertainment. Si vous souhaitez diffuser cette série animée aux États-Unis, vous pouvez la regarder sur Crunchyroll. Donc, si vous avez manqué un épisode de la saison précédente, vous pouvez regarder sur ces plateformes.

Casting de l’anime

Voici la liste des acteurs de cette série animée.

Ayumu Murase dans le rôle de Shoyo Hinata

Kaito Ishikawa dans le rôle de Tobio Kageyama

Yu Hayashi dans le rôle de Ryunosuke Tanaka

Satoshi Hino dans le rôle de Daichi Sawamura

Miyu Irino dans le rôle de Koshi Sugawara

Koki Uchiyama dans le rôle de Kei Tsukishima

Sôma Saitô dans le rôle de Tadashi Yamaguchi

Nobuhiko Okamoto dans le rôle de Yu Nishinoya

Yoshimasa Hosoya dans le rôle d’Asahi Azumane

Hiroshi Kamiya dans le rôle d’Ittetsu Takeda

Toshiki Masuda dans le rôle de Chikara Ennoshita

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Haikyuu, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Haikyuu, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

