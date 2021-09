Date de sortie de l’adaptation Blue Lock Anime et tout ce que vous devez savoir!

L’adaptation de l’anime Blue Lock a été confirmée pour une date de sortie en 2022. Selon le communiqué, Tetsuaki Watanabe, le réalisateur et les interprètes de voix prendront en charge le projet aux côtés de la société d’animation Eight Bit. Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura ont collaboré sur la série manga Blue Lock. L’entraîneur Jinpachi est recruté par l’Association japonaise de football pour les aider à remporter la Coupe du monde. C’est un homme égoïste.

Il construit Blue Lock, une institution semblable à une prison où sont logés 300 super-grévistes de divers lycées. Il n’y a pas de perdants dans cette compétition ; seulement ceux qui seront définitivement interdits de participer aux futures compétitions en tant qu’attaquants de leurs pays respectifs.

Une date de sortie officielle pour Blue Lock a été fixée pour 2022

Il est vrai que l’adaptation animée de Blue Lock de la série de mangas de football a été officiellement confirmée et devrait sortir en 2022. De plus, les créateurs ont produit un bref teaser dans lequel Yoichi est vu aux côtés d’autres joueurs de football du lycée, démontrant ses capacités de football.

Toymakers (Eight Bit Animation Studio) a commencé à travailler sur un prochain anime Blue Lock, qui devrait être publié en juin 2022. Cette information a été fournie via un tweet d’un studio d’anime japonais officiel. La bande-annonce de Reddit, en revanche, n’implique pas qu’une adaptation anime sera produite. MAPPA et Blue Lock viennent d’annoncer un nouveau projet majeur qui sera bientôt révélé.

Il y a une longue attente pour que l’anime soit publié numériquement dans tous les pays. Il sera disponible aux États-Unis à partir du 16 mars et en France à partir du 2 juin 2021. D’ici avril 2022, il est juste de supposer qu’une adaptation animée de Blue Lock sera disponible. Pendant ce temps, la saison 5 de Haikyu est également sur le point de commencer à être diffusée !

Bande-annonce officielle Blue Lock Anime

Les producteurs de l’anime Blue Lock ont ​​publié une bande-annonce officielle d’une minute et 18 secondes. That Time I Got Reincarnated as La société de production d’A Slime, Eight Bit Animation, a repris le projet d’anime.

L’intrigue de l’anime commence avec l’équipe nationale de football japonaise, et l’organisation de football du pays choisit de recruter un entraîneur charismatique et motivé qui peut transformer l’équipe japonaise en un champion du monde.

L’entraîneur Jinpachi est un imbécile égocentrique qui se plaint à la ligue du manque d’enthousiasme de son équipe pour marquer des buts. Afin de se débarrasser des membres faibles de l’équipe, il a construit ce qu’il a surnommé Blue Lock, une institution semblable à une prison.

Il s'agit de l'adaptation de Blue Lock Anime.