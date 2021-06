On attendait un trailer, mais ils ne nous ont laissé qu’une date de sortie pour le live action de Cowboy Beebop et… un détail musical.

Eh bien, Netflix nous a trollés, coupables. Nous attendions vraiment avec impatience que la Geeked Week de l’entreprise nous montre enfin quelque chose, mais pas pour ceux-là. Oui, il est vrai que nous avons une approximation pour le Date de sortie de l’action en direct de Cowboy Beebop… Mais loin de ce que nous voulions.

La compagnie a fait l’annonce avec une petite vidéo dans laquelle il donne un détail que, peut-être, presque tous les fans de l’anime original apprécieront. Et c’est que le compositeur de la bande originale dudit anime sera chargé de donner la touche musicale à l’action en direct elle-même. On parle de Yoko kanno. Et ils l’ont fait avec une belle bande-annonce psychédélique que… eh bien, on pourrait la qualifier de plusieurs manières.

Attention, ne nous confondons pas, les nouvelles sont très bonnes et montrent que ce qui s’est passé à son époque avec Death Note n’est pas quelque chose que Netflix veut répéter. Il le prend au sérieux et cherche à bien faire les choses. Mais quand vous attendez une bande-annonce et qu’ils vous montrent ça, ça vous laisse un peu le choc, vraiment.

Yoko Kanno, le compositeur derrière la bande originale emblématique de l’anime original COWBOY BEBOP, créera la bande originale de la nouvelle série Live Action. Confirmé aussi… Cowboy Bebop arrive cet automne. #GeekedWeek pic.twitter.com/6lHZQcoFR6 – Netflix Geek (@NetflixGeeked) 8 juin 2021

Quoi qu’il en soit, à la fin de la vidéo, un petit texte confirme que la saison sera diffusée sur la plateforme à l’automne de cette année. Alors oui, il semble que nous n’aurons plus de retards et que « bientôt » nous aurons ce premier aperçu d’une action en direct qui nous tient tous en haleine. Par peur, bien sûr. Mais aussi avec un peu de battage médiatique.