Date de sortie de la Titan x Air Jordan 35: Photos officielles

La collaboration Titan x Air Jordan 35 est enfin presque là.

Jordan Brand a mis en place une tonne d’excellentes collaborations cette année et à quelques semaines de la fin de 2020, il semble qu’ils soient prêts pour au moins une de plus. Le magasin de baskets Titan basé aux Philippines fait des vagues depuis un certain temps et au fil des ans, ils se sont associés à LeBron James pour des collaborations sur ses chaussures signature. Maintenant, Titan s’associe à Jumpman pour un coloris spécial de leur toute nouvelle silhouette, la Air Jordan 35. Ce modèle spécial a été tease depuis un certain temps maintenant et présente des caractéristiques uniques. La tige est composée de cuir beige et de daim, tandis que le noir apparaît à l’arrière. Sur la languette du talon et les panneaux latéraux, nous obtenons de l’orange, ce qui contribue à offrir un joli contraste. À partir de là, un logo Jumpman doré se trouve sur la languette, tandis qu’un logo Titan doré est placé sur la semelle intérieure. Pour l’instant, une date de sortie pour l’Amérique du Nord n’a pas encore été annoncée, bien que les sneakerheads d’Asie puissent mettre la main dessus à partir du vendredi 18 décembre. Dites-nous ce que vous pensez de ce modèle, dans les commentaires ci-dessous. Image via Nike Image via Nike Image via Nike