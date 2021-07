Date de sortie de la sixième saison de Lucifer

Le 28 mai, Netflix a ajouté à son catalogue l’une des saisons les plus importantes et les plus attendues de cette année : la deuxième partie de la cinquième édition de Lucifer. Avec seulement cinq épisodes, la plateforme a bouclé cette histoire mise en pause en raison de la pandémie de coronavirus, qui les a empêchés de continuer à tourner et de pouvoir terminer le tournage des épisodes.







Cependant, plus d’un mois s’est écoulé depuis la première de la saison dernière et, également, la fin du tournage de la sixième saison. Il y aura dix nouveaux chapitres qui clôtureront définitivement l’histoire de Lucifer, qui met en vedette Tom Ellis qui a dit au revoir au personnage qui l’a catapulté à la renommée internationale.

D’après ce qui s’est passé, les derniers épisodes montreront l’ange le plus rebelle devenant Dieu tandis que son grand amour, Chloé commencera à être sa conseillère, tout comme il l’était pendant les cinq premières saisons. C’est pour cette raison même que la prochaine saison est devenue la plus importante car elle verra une toute nouvelle histoire.

Lucifer prendra fin. Photo : (Netflix)



Et, après tant de mois d’attente et bien que tout indiquait que la dernière saison arriverait l’année prochaine, Netflix vient de confirmer la date de sortie. Ce sera le 10 septembre prochain quand Lucifer complétez votre histoire, clôturant ainsi un cycle qui a marqué la vie d’Ellis et cela fait de lui, à ce jour, l’un des acteurs du moment.

À travers une vidéo Instagram dans laquelle vous pouvez voir un résumé de ce qu’étaient les éditions précédentes, c’est ainsi que la plateforme a confirmé la date tant attendue. « Soyons mauvais une fois de plus« A écrit le récit officiel de la bande pour accompagner l’audiovisuel.