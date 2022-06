Date de sortie de la saison 7 de Summer Camp Island, spoilers, liste des épisodes, où regarder

in

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de la saison 7 de Summer Camp Island. Les fans de la série animée attendent avec impatience sa prochaine saison. Pour connaître tous les détails que ses fans recherchent sur Google et d’autres moteurs de recherche. Pour cette raison, nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, dans cet article, nous couvrirons toutes les informations possibles liées à la date de sortie de la saison 7 de Summer Camp Island. Donc, si vous souhaitez obtenir d’autres détails tels que l’endroit où vous pouvez regarder cette série, la date de sortie de la saison 7, le casting de la série et bien plus encore, vous trouverez tous les détails ci-dessous.

C’est une série télévisée d’animation américaine et cette série a été créée par Julia Pott. Il a été créé par Julia Pott. Le premier épisode de cette animation est sorti le 7 juillet 2018 et après sa sortie en très peu de temps, il a réussi à attirer l’attention de tous les amateurs d’animation à son égard.

L’histoire de cette série suivra deux meilleurs amis nommés Oscar et Hedgehog. Ils sont allés dans un camp d’été mais quand ils y sont arrivés, des choses étranges leur sont arrivées. Actuellement, cette série en est à sa sixième saison et les fans recherchent la date de sortie de la saison 7 de Summer Camp Island. Alors sans plus tarder, découvrons tous les détails ci-dessous.

Date de sortie de la saison 7 de Summer Camp Island

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de la saison 7 de Summer Camp Island. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 7 n’est pas confirmée et s’il y aura une confirmation concernant la date de sortie de la saison 7, nous vous en informerons ici dès que possible. Nous vous recommanderons donc à tous de sauvegarder le signet de cette page.

Où regarder le camp d’été ?

Si vous voulez regarder cette série animée, vous pouvez la regarder sur Cartoon Network et c’est la plateforme officielle de la série. Si vous voulez profiter de cette série, vous pouvez la regarder sur HBO Max. Donc, si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez y accéder ici à tout moment et de n’importe où.

Distribution de la série

Maintenant, nous allons partager ici la liste des acteurs de la série qui ont donné leur voix à vos personnages préférés.

Oona Laurence comme hérisson

Julia Pott comme Susie

Bobby Moynihan comme voix supplémentaires

Elliott Smith comme Oscar

Sam Lavagnino comme poivre

Indie Nameth dans le rôle de Lucy

Ramone Hamilton comme Max

Antonio Raul Corbo comme Oscar

Ethan Maher comme voix supplémentaires

Fortune Feimster comme Ava

Charlyne Yi comme Alice

Naomi Hansen en pyjama

Nikki Castillo comme Betsy

André Robinson comme Oliver

Alexa Nisenson comme Alexa

Cole Sanchez comme voix supplémentaires

Mike Birbiglia comme Howard

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de la saison 7 de Summer Camp Island, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de la saison 7 de Summer Camp Island, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

