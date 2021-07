Date de sortie de la saison 6 de Better Call Saul ? Découvrez ici!

– Publicité –



« Better Call Saul » est un spin-off et une préquelle de Breaking Bad. La série policière tourne autour de Jimmy McGill (un escroc devenu avocat de la défense) et de son personnage, Saul Goodman. L’émission suit Mike, le policier à la retraite impliqué dans le cartel de la drogue Juarez.

Créé par Vince Gilligan et Peter Gould, le drame juridique a été initialement publié le 8 février 2015. La série a été acclamée par la critique pour son écriture, son talent d’acteur, sa mise en scène et sa cinématographie. Des personnages complexes rehaussent le drame. De nombreux critiques ont convenu que la série de comédie noire était un ajout digne. La liste d’Empire a classé l’émission parmi les 100 plus grandes émissions de télévision de tous les temps en 2021. Les fans ont attendu patiemment les nouvelles sur ce qui les attend pour leur émission préférée. Ce sont tous les détails de la saison 6 du potentiel de la série.

Quand est Tu ferais mieux d’appeler Saul saison 6, sortie ?

La date de sortie officielle n’a pas encore été fixée. Cependant, Thomas Schnauz a publié un message sur les réseaux sociaux du producteur de l’émission. L’épisode final de 13 épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul devrait être diffusé au début de 2022. Bob Odenkirk a récemment été admis à l’hôpital pendant le tournage de la dernière saison. Il avait déjà exprimé son inquiétude quant à la fin de la série. En parlant de son personnage, Odenkirk a déclaré qu’il voulait qu’il grandisse et s’améliore et qu’il avait hâte de le voir devenir une meilleure version. «Je ne suis pas convaincu que c’est là qu’il finira, mais. Il a continué. De nombreuses théories entourent la finale de la première saison, donc une date n’a pas encore été déterminée.

Intrigue de la saison six de Better Call Saul : de quoi s’agit-il ?

Kim quitte son travail après la cinquième saison et envisage de ruiner la carrière d’Howard Hamlin. Cela choque même Saul. Gus envoie à Lalo une équipe d’assassins et Nacho se joint à la mêlée. Nacho s’échappe peu de temps avant que Lalo ne soit assassiné. Lalo les tue alors tous, sauf un. Ensuite, il dit au survivant de mentir à l’intermédiaire responsable du coup et dit que Lalo est mort.

Nous découvrirons bientôt quel est le sort de Nacho dans la sixième série. Nacho pourrait se retrouver coincé entre Gus Fring et Lalo. Lalo peut survivre à la tentative de meurtre, mais il se battra pour sa vie. Kim est encore inconnue. On ne sait pas grand chose sur elle, mais on verra.

Mieux appeler Saul saison Six cast : qui revient cette saison ?

Bob Odenkirk, qui jouait le rôle de Jimmy McGill / Saul Goodman / Gene Takavic, sera de retour. Rhea Seehorn dans le rôle de Kim Wexler; Jonathan Banks dans le rôle de Mike Ehrmantraut; Giancarlo Esposito et Gus Fring ; Patrick Fabian dans le rôle de Howard Hamlin ; Michael Mando et Nacho Varga respectivement. Tony Dalton joue Lalo Salamanque. Une liste de camées stellaires comprenait Robert Forster, Dean Norris et Tony Dalton dans la cinquième saison Breaking Bad. Vous pouvez également vous attendre à voir beaucoup de vos acteurs préférés jouer dans les épisodes de la finale.

Les fans veulent voir Aaron Paul ou Bryan Cranston jouer à nouveau les rôles de Jesse Pinkman et Walter White, mais c’est peu probable.