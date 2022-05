Date de sortie de la saison 5 de Mayans MC, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

in

Récemment, de nombreuses personnes de différentes régions recherchent la date de sortie de la saison 5 de Mayans MC. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de cette série sont vraiment très excités de savoir quand la saison 5 va sortir. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 5 de Mayans MC dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la prochaine saison de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette émission . Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Mayans MC est une série télévisée dramatique policière américaine qui se déroule dans un monde post-Jax Teller. Il s’agit d’EZ Reyes, un ancien golden boy fraîchement sorti de prison, qui doit faire face aux rivaux devenus alliés des Sons, le Mayans Motorcycle Club. Kurt Sutter et Elgin James sont les créateurs de cette série dramatique policière en cours.

La première saison de cette émission s’est déroulée du 4 septembre 2018 au 6 novembre 2018. En raison de son scénario intéressant, l’émission a réussi à obtenir une base de fans décente à travers le monde. Actuellement, les fans de cette émission attendent sa quatrième saison qui a été renouvelée en mai 2021 après l’achèvement de sa troisième saison.

Date de sortie de la saison 5 de Mayans MC

Ici, nous allons révéler la date de sortie de la saison 5 de Mayans MC. Jusqu’à présent, les créateurs de cette émission n’ont rien révélé sur la saison 5. S’il y aura une annonce officielle liée à la saison 5, nous vous informerons sur cette page dès que possible. Nous vous recommanderons donc à tous de rester connectés avec notre page.

Où regarder Mayans MC?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est FX. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes, notamment Disney + Hotstar, Hulu, YouTube TV et d’autres plateformes. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Casting de la série ?

Voici la liste des acteurs de la série.

JD Pardo comme Ezéchiel

Clayton Cardenas comme Angel Reyes

Sarah Bolger comme Emily Galindo

Michael Irby comme Obispo

Carla Baratta comme Luisa

Richard Cabral comme Johnny

Raoul Trujillo comme Che

Antonio Jaramillo comme Michael

Danny Pino comme Miguel Galindo

Edward James Olmos comme Felipe Reyes

Emilio Rivera comme Marcus Álvarez

Sulem Calderon comme Gabriela

Patricia de Leon comme Diana Alvarez

Holland Roden comme Erin Thomas

Natalia Cordova-Buckley comme Laura

Manny Montana comme Manny

Stella Maeve comme Kody

Greg Serano comme Jay-Jay

CM Punk comme Paul

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez toutes les informations concernant la prochaine date de sortie de la saison 5 de Mayans MC, où pouvez-vous regarder cette série en ligne, combien d’épisodes seront présents cette saison, et bien plus encore. Alors, attendez la confirmation officielle de sa prochaine saison. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de la saison 5 de Mayans MC dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans les commentaires ci-dessous. Nous vous aiderons à résoudre tous vos doutes et problèmes.

