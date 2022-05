Date de sortie de la saison 4 des garçons, distribution, histoire, mise à jour du renouvellement

in

De nombreuses personnes de tous les coins du monde recherchent actuellement la date de sortie de la saison 4 de The Boys. Les fans de cette célèbre série sont vraiment ravis de savoir quand la saison 4 va sortir. Pour connaître tous les détails possibles, beaucoup d’entre eux recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, tous ses fans veulent savoir quand pourront-ils voir la prochaine saison de cette émission. Ainsi, nous vous avons apporté ce guide sur la nouvelle saison de The Boys.

Ici, vous apprendrez tout sur la prochaine date de sortie de The Boys Saison 4, ses spoilers, les castings de retour pour la prochaine saison, où regarder cette émission en ligne, son nombre total d’épisodes, ainsi que d’autres informations que vous devez savoir liés à cette série. Découvrons-les tous sans plus tarder.

C’est une série américaine et le nom du créateur de la série est Eric Kripke. Cette série est basée sur un roman écrit par Garth Annis et Darick Robertson. Le fait principal de ce roman dont le nom est également le même The Boys a été essentiellement publié par DC Comics. Le premier épisode de la série est sorti le 26 juillet 2019.

Toute la série tournera autour des super-héros, mais il y a une différence dans cette série de super-héros, comme cela correspond à de nombreux films et séries de super-héros. Le contraste est que dans la plupart des séries de super-héros où le super-héros sera vu manipuler ses pouvoirs pour le bien, mais dans cette série, les super-héros seront vus utiliser leurs pouvoirs dans le mauvais but d’arrêter cette chose, le groupe de sept super-héros se réunit et ils ont essayé de exposer ces super-héros.

Date de sortie de la saison 4 des garçons

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons révéler la date de sortie de la saison 4 de The Boys. Jusqu’à présent, les créateurs de cette série n’ont révélé aucun de leurs plans liés à la saison 4 et la saison 3 sortira le 3 juin 2022. S’il y aura une mise à jour de renouvellement de la saison 4, nous vous informerons ici sur cette page comme dès que possible.

Le réseau d’origine de cette émission est Prime Video. Vous pouvez également diffuser cette émission en ligne sur diverses plates-formes, notamment Vudu, iTunes et d’autres services de diffusion en continu à d’autres endroits. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution des garçons

Après avoir parcouru tous les détails possibles liés à la date de sortie de la saison 4 de The Boys. Voici la liste des acteurs de la série.

Karl Urban dans le rôle de William « Billy » Butcher

Jack Quaid dans le rôle de Hugh « Hughie » Campbell Jr

Antony Starr comme John / Homelander

Erin Moriarty comme Annie Janvier

Dominique McElligott comme Maggie Shaw

Jessie T.Usher comme Reggie Franklin

Laz Alonso dans le rôle de Marvin T. Le lait «de la mère»

Chace Crawford dans le rôle de Kevin Moskowitz

Tomer Capon comme Serge

Karen Fukuhara dans le rôle de Kimiko Miyashiro

Nathan Mitchell comme Noir Noir

Colby Minifie dans le rôle d’Ashley Barrett

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous avez toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de The Boys Season 4 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la prochaine saison de cette émission, ses plateformes de streaming, retour moulages principaux, et bien plus encore. Attendez donc l’annonce officielle de la date de sortie de cette nouvelle saison. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Boys Season 4 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section commentaires ci-dessous. Nous serions heureux de vous aider à résoudre vos questions sur cette série.

