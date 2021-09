Date de sortie de la saison 4 de Final Space, distribution et intrigue

– Publicité –



Au cours de sa diffusion de deux saisons sur la chaîne de nuit de Cartoon Network, Adult Swim, « Final Space » d’Olan Rogers et David Sacks a fait rire et stresser les téléspectateurs depuis ses débuts sur TBS en 2018. Avec sa troisième saison à partir de Juin et jusqu’en juillet, les fans ont déjà commencé à spéculer sur le sort des protagonistes Gary Goodspeed et Mooncake (tous deux exprimés par Rogers), ainsi que sur le mystère du titulaire Final Space.

Un public passionné et engagé pour cette série animée est souvent félicité pour son excellente animation, son caractère ludique mélangé à des moments profonds et ses acteurs vocaux stellaires, dont David Tennant, Tom Kenny, Clara O’Brien et Ron Perlman.

Voici tout ce que nous savons sur la saison 4 de « Final Space », y compris sa date de sortie, son casting et son intrigue, même si nous ne savons pas encore grand-chose.

Date de sortie finale de la saison 4 de Space

Il n’est pas clair à ce stade si « Final Space » se terminera après cette troisième saison, mais à en juger par le bilan de la saison en cours, nous n’aurons probablement pas longtemps à attendre pour le savoir. Après la conclusion de la première saison, ils ont annoncé une deuxième saison le même jour, et ils ont annoncé la troisième saison une semaine après la finale de la deuxième saison. Ils pourraient donc bien annoncer la saison suivante peu de temps après la fin de la troisième saison le 6 juin, peut-être le même jour.

Nous pouvons nous tourner vers les précédents pour avoir une idée générale du moment où regarder la quatrième saison. Saison 1 créée le 7 mai 2018; La saison 2 a été diffusée le 24 juin 2019. Ainsi, il s’est écoulé un peu plus d’un an entre la première et la deuxième saison. La troisième saison n’a été diffusée que le 20 mars 2021, ce qui a fait attendre moins de 18 mois. La deuxième saison s’est terminée le 23 septembre 2019, mais nous ne verrons pas la saison 3 avant le 23 septembre 2019. Cependant, nous pouvons probablement attribuer le retard à COVID-19. Cela signifie qu’une quatrième saison devrait arriver au cours du premier semestre 2022.

Casting de la saison 4 de l’espace final

En l’absence de confirmation, nous ne serions sans doute pas en mesure de fournir une liste de distribution officielle. Pourtant, sur la base des informations dont nous disposons, nous pouvons faire quelques suppositions éclairées.

Parce que la série ne suit la chronologie de personne, même la mort n’est pas un moyen sûr de garantir qu’un personnage ne reviendra pas. Par conséquent, cependant, la saison se termine, soyez prêt à tout pour la saison 4.

Gary Goodspeed devrait revenir en tant que protagoniste de la série aux côtés d’Olan Rogers et des voix de plusieurs personnages secondaires. Parmi les autres piliers que nous avons entendus exprimer plusieurs personnages, citons Tom Kenny (HUE, SAMES), Fred Armisen (KVN, Eduardo), Tika Sumpter (Quinn Ergon, Nightfall) et Steven Yeun (Little Cato, Mr Graven), exprimant un total collectif de 48 caractères. Cependant, les « voix supplémentaires » d’IMDb suggèrent que le nombre réel peut être beaucoup plus élevé lorsqu’on inclut des caractères aléatoires.

Intrigue finale de la saison 4 de l’espace

Nous avons quelques idées pour la saison 4 pendant que la troisième saison se poursuit, mais comme elle est toujours en cours, il est difficile de prédire ce que nous verrons.

« Survival » a été un thème récurrent tout au long de la saison 3, car les personnages se retrouvent coincés dans l’espace final lui-même. Avec certains personnages survivant à la saison 2, il est plus probable que la saison 3 joue sur ces thèmes avec des personnages plus puissants, qui utilisent ce qu’ils ont appris sur Final Space et l’univers pour venger les héros déchus et traquer Invictus. Dans la finale de la saison 3, nous sommes également taquinés avec la révélation de secrets qui modifieront à jamais l’équipe de l’équipe, donc quels que soient les changements, nous devrons nous y adapter lorsque la saison 4 arrivera.

Chaque samedi à 22 h 30 HE, «Final Space» est diffusé ET sur Adult Swim. HBO Max aux États-Unis propose le streaming des deux premières saisons.