Date de sortie de la saison 4 de City of Dreams, distribution, intrigue, montre spéciale Hotstar en ligne

Confirmation de la date de sortie de la saison 4 de City of dreams : découvrez la date de sortie OTT 2022 de la date de sortie de la saison 4 de City of dreams ainsi que les détails de l’épisode, la distribution et l’histoire dans cet article.

La ville des rêves est une série dramatique indienne. Dans cette série, vous verrez beaucoup de mystère et de crime. La saison 4 de City of dream est réalisée par Nagesh Kukunoor et Rohit Banawlikar. Cette série est produite par Neha Mishra et Arnav Chakravarti. Cette série est créée par Nagesh Kukunoor.

Date de sortie de la saison 4 de City of Dreams

City of dream est sorti pour la première fois le 3 mai 2019. La date de sortie de la saison 4 de City of dream n’a pas encore été confirmée et la date de sortie exacte est toujours secrète. D’après les rumeurs, la saison 4 de City of dreams a beaucoup de Mystère et de crime comme la première saison de City of dreams.

Cette série a acquis une énorme popularité lors de la première de quelques épisodes dont elle a maintenant une nouvelle saison. Lorsque la saison 4 de City of dreams a été diffusée, les fans sont enthousiasmés par cette série qu’après le début du dernier épisode, ils sont impatients de connaître l’épisode suivant, qui est la date de sortie de la saison 4 de City of dreams.

Aperçu de la ville des rêves saison 4

Nom de la saison La ville des rêves Numéro de saison 04 Genre Mystère et criminalité Ville des rêves Date de sortie initiale 3 mai 2019 Date de sortie de la saison 4 de City of Dreams Pas encore annoncé Réalisateur Habib Fayçal Pays d’origine Inde

Compte à rebours de la ville des rêves saison 4

La date de sortie des saisons 4 de City of dreams n’est pas officiellement annoncée. Son compte à rebours n’est donc pas encore activé, veuillez donc mettre à jour notre site Web pour obtenir des informations à venir sur la date de sortie de la saison 4 de City of dreams.

Casting de la saison 4 de City of Dreams

Distribution principale et équipe :

Priya Bapat comme Poornima Rao Gaikwad

Siddharth Chandekar dans le rôle d’Ashish Rao

Eijaz Khan comme SI Wasim Khan

Atul Kulkarni comme Amey Rao Gaikwad

Devas Dixit comme Raja

Vishwas Kini comme Goutam

Sandeep Kulkarni comme Purushottam

Uday Tikekar dans le rôle de Jiten Kaka

Amrita Bagchi comme Katrina

Sachin Pilgaonkar comme CM Jagdish Gourav

Flora Saini en tant que femmes mystérieuses

Geetika Tyagi comme Shireen Ali

Rio Kapadia en tant que commissaire Roy

Saurabh Goyal comme Koushik Amre

Pavleen Gujral comme Lipakshi

Où regarder la saison 4 de City of dream

Nous pouvons regarder la saison 4 de City of dreams sur Disney + Hotstar. Nous pouvons également regarder cette série sur Disney + ici tous les anciens et nouveaux épisodes sont disponibles. À l’heure actuelle, Internet a donné aux téléspectateurs la liberté d’accéder à n’importe quelle série dramatique via diverses plates-formes en ligne de n’importe où et à tout moment, comme YouTube TV, Direct TV, Amazon Prime, Netflix, MX Player ou toute autre plate-forme. Chaque fois qu’il arrive sur ces chaînes, vous pouvez utiliser le moyen de regarder cette saison et nous ne promouvons ni ne poussons le monde du piratage.

Conclusion : la date de sortie de la saison 4 de City of dream

J’espère que vos attentes pour toutes les informations sur cette série télévisée indienne City of dreams Season 4 Date de sortie sont remplies, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus. Le compte à rebours de cette histoire va se terminer dans quelques mois. Si vous avez des questions concernant la saison 4 de City of dreams, veuillez nous faire part de vos commentaires dans la section des commentaires.

FAQ – City of dream saison 4 date de sortie

Où regarder la saison 4 de La Cité des rêves ? Quelle est la date de sortie de la saison 4 de City of dreams ? Quel est le compte à rebours de la saison 4 de City of dreams ? Pouvons-nous regarder la saison 4 de City of dreams en Inde, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis ? Comment télécharger gratuitement le casting de City of dreams saison 4 en Inde, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis ?

Toutes les réponses à ces FAQ sont données dans notre article ci-dessus, pour donner votre point de vue ou avoir des questions, puis, à ce stade, allez-y et écrivez dans la section des commentaires.

