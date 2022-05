Date de sortie de la saison 4 d’Aashram, bande-annonce, spoilers, castings de retour – Tout ce que vous devez savoir

in

Les internautes recherchent depuis longtemps la prochaine date de sortie de la saison 4 d’Aashram, car la troisième saison de cette émission pourrait être publiée à tout moment. Pour cette raison, ils veulent tous savoir s’ils auront une autre saison dans cette émission après la diffusion de la prochaine saison 3 d’Aashram.

C’est pourquoi nous avons décidé d’apporter ce guide sur la prochaine date de sortie de la saison 4 d’Aashram, la confirmation de sa quatrième saison, le retour des castings, les spoilers, ainsi que d’autres informations que vous devez connaître à ce sujet. Explorons sa date de sortie sans plus tarder.

Aashram est une émission dramatique policière indienne populaire qui peut être regardée gratuitement. Ce spectacle est réalisé et produit par Prakash Jha et vous pouvez en profiter sur MX Player comme son spectacle original.

La première saison de cette émission est sortie le 29 octobre 2020. Sa deuxième saison est sortie juste après une courte pause le 11 novembre 2020. Les deux saisons de cette émission ont été mises à disposition gratuitement sur MX Player et grâce à cela, il a beaucoup de spectateurs ont regardé la nouvelle émission. En peu de temps, cette émission a été l’une des séries Web indiennes les plus regardées.

Ses fans attendaient la prochaine saison. La saison 3 devrait sortir le 3 juin 2022. Si cela est vrai, vous pourrez bientôt profiter d’une nouvelle saison de cette série. Mais, le fait est que vous ayez plus de saisons dans cette émission ou que la saison 3 soit la finale de la série. Ainsi, ses fans veulent connaître la date de sortie de la saison 4 d’Aashram. Il y a quelques détails disponibles à ce sujet et nous les avons apportés pour les partager avec vous.

Date de sortie de la saison 4 d’Aashram

L’essentiel est que la série ne soit pas encore officiellement confirmée pour sa quatrième saison. Nous vous tiendrons au courant une fois que le spectacle sera renouvelé pour sa prochaine saison. Pour l’instant, la date de sortie de la saison 4 d’Aashram nous est inconnue. Toute information sur la prochaine date de sortie de la saison 4 d’Aashram ne sera officiellement révélée qu’après la sortie de la saison 3. Alors, attendez la sortie de la saison 3 qui est attendue pour le 3 juin 2022.

Spoilers pour Aashram Saison 4

La deuxième saison de cette émission s’est terminée avec la libération de Pammi. Parallèlement à cela, le public peut voir plus de pouvoir de Baba Nirala car il est maintenant aussi un faiseur de rois en aidant le parti de Hukum Singh lors des prochaines élections. Eh bien, il serait intéressant de voir si CM Sunderlal exposera Baba Nirala après avoir perdu l’élection ou se vengera sans l’exposer.

Mais, les premières pensées sont que le spectacle se terminera après sa troisième saison et que vous n’aurez peut-être plus de saisons. Eh bien, tout peut arriver car vous pourriez voir une tournure inattendue à la fin de la saison 3 qui pourrait ouvrir la voie à l’histoire de la saison 4 d’Aashram.

Retour des moulages

On sait que nous reverrons tous Bobby Deol dans le rôle de Baba Nirala. Aaditi Pohankar sera également de retour en tant que Parminder alias Pammi. En dehors de cela, vous pouvez vous attendre au retour d’Anil Rastogi en tant que CM Sundar Lal, Sachin Shroff en tant que Hukum Singh et d’autres acteurs.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez toutes les informations sur la prochaine date de sortie de la saison 4 d’Aashram, la confirmation officielle concernant la saison 4 de cette série, tous les castings de retour pour cette nouvelle saison, les spoilers et bien plus encore. Alors, attendez la déclaration officielle sur la quatrième saison d’Aashram maintenant. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions plus heureux de vous aider.

