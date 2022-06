Date de sortie de la saison 37 de Casualty, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes de tous les coins du monde recherchent la date de sortie de Casualty Season 37. Les fans de cette série dramatique médicale sont vraiment curieux de savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Pour connaître tous les détails possibles, ses fans recherchent vraiment à ce sujet partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, vous trouverez tous les détails possibles liés à la date de sortie de Casualty Season 37. Comme Où vous pouvez regarder cette série, les détails du casting et toute autre information concernant cette série. Si vous voulez connaître tous les détails, lisez cet article jusqu’à la fin.

C’est une série dramatique médicale britannique et cette série a été créée par Jeremy Brock et Paul Unwin. Le premier épisode de cette série est sorti le 6 septembre 1986. Comme vous pouvez le constater, il dure depuis longtemps et continue de recevoir l’amour et le soutien de ses fans. Maintenant, les fans de cette série recherchent sa prochaine saison 36 de cette série.

L’histoire de cette série vous montrera le drame médical d’un hôpital. Ici, vous verrez comment d’autres se rendront au service des urgences et des accidents, petit mais frénétiquement occupé, du grand hôpital général de Holby. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de cette série recherchent la date de sortie de Casualty Season 37. Alors, sans plus tarder, faisons-le savoir.

Date de sortie de la saison 37 de Casualty

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de Casualty Season 37. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 37 n’est toujours pas confirmée et s’il y aura des informations concernant la date de sortie de cette saison à venir, nous vous en informerons ici sur cette page dès que possible.

Où regarder Casualty ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur BBC1 et c’est le réseau officiel de la série. Vous pouvez également accéder à cette série sur diverses plateformes en ligne, mais nous vous suggérons toujours de regarder votre série préférée uniquement sur sa plateforme officielle. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Derek Thompson comme Charlie Fairhead

Tony Marshall comme Noel Garcia

Suzanne Packer comme Tess Bateman

Ian Bleasdale comme Josh Griffiths

Jane Hazlegrove dans le rôle de Kathleen ‘Dixie’ Dixon

Charles Dale comme Big Mac

Catherine Shipton comme Lisa Duffin

Sunetra Sarker dans le rôle de Zoe Hanna

Amanda Henderson comme Robyn Miller

William Beck comme Dylan Keogh

Matt Bardock comme Jeff Collier

George Rainsford comme Ethan Hardy

Michael Stevenson comme Iain Dean

Azuka Oforka comme Louise Tyler

Simon MacCorkindale comme Harry Harper

Amanda Mealing dans le rôle de Connie Beauchamp

James Redmond dans le rôle de John ‘Abs’ Denham

Charles Venn comme Jacob Masters

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de la saison 37 de Casualty, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Casualty Season 37 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

