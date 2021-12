Date de sortie de la saison 3 de The Witcher, distribution, intrigue, renouvelée ou annulée ?

La première saison de The Witcher est sortie il y a deux ans et a été un succès immédiat parmi les amateurs de fantasy et est devenue l’une des séries les plus populaires sur Netflix cette année-là et depuis lors, les fans attendent avec impatience la date de sortie de la saison 3 de The Witcher.

The Witcher est une série dramatique fantastique créée par Lauren Schmidt et basée sur la série de livres du même nom d’Andrzej Sapkowski, un écrivain polonais.

La deuxième saison de la série à succès est sur le point de sortir le 17 décembre et les fans sont déjà ravis d’avoir la date de sortie, la distribution, l’intrigue, renouvelée ou annulée de la saison 3 de The Witcher ?

L’histoire suit le voyage de Geralt de Riviea, un chasseur de monstres professionnel, qui lutte dans un endroit dirigé par des rois et des reines corrompus, où la pauvreté et l’injustice sont endémiques et où les humains peuvent être plus méchants que les monstres.

La saison 2 de la série reprend exactement là où la première s’est terminée, c’est-à-dire après que Geralt et Ciri se soient finalement rencontrés, la finale de la saison avait présenté la bataille de Sodden Hill où Yennefer a lancé une attaque offensive de ses pouvoirs magiques contre l’armée d’invasion.

Pour la saison 2, nous verrons Gerald entraîner Ciri à ses pouvoirs magiques et le statut de Yennefer n’est toujours pas clair mais nous espérons la revoir bientôt. Sur la base de quelques sites de fans, il semble également qu’il y aura une chasse sauvage cette saison, la chasse sauvage est l’ennemi final et les lecteurs des livres doivent les connaître.

Quatre sorceleurs de la famille rejoindront cette saison, le premier est l’ancienne figure paternelle de Gerald qui lui a beaucoup appris pendant qu’il grandissait, les autres sont Eskel, le sorceleur sarcastique et le dresseur d’épées de Ciri Coën.

Jeter

Joey Batey en tant que barde itinérant Jaskier

MyAnna Buring dans le rôle de la sorcière Tissaia de Vries, mentor de Yennefer

Anna Shaffer dans le rôle de la mage de la cour Triss Merigold

Eamon Farron comme commandant de l’armée de Nilfgaard Cahir

Tom Canton comme Filavandrel, roi des elfes

Mimi Ndiweni comme Fringilla Vigo, une sorcière qui s’allie avec le Nilfgaard

Lilly Cooper dans le rôle de Murta

Jeremy Crawford dans le rôle de Yarpin Zigrin

Mahesh Jadu dans le rôle de Vilgefortz

Terence Maynard comme Artorius

Lars Mikkelson dans le rôle de Stregobor

Royce Pierreson dans le rôle d’Istredd

Wilson Radjou-Pujaltes Dara

Therica Wilson lire comme Sabrina

Épisodes

Nous aurons 8 épisodes pour la deuxième saison et leurs nefs ont été dévoilées à l’exception du dernier épisode qui est resté privé.

Un grain de vérité Kaer Morhen Qu’est-ce qui est perdu Renseignement redanien Tournez le dos Cher ami Voleth Meir à déterminer

Film dérivé de la saison 2

Il y a eu une annonce officielle concernant un film dérivé pour la deuxième saison et maintenant il y a du nouveau à venir, il pourrait y avoir un autre film en préparation, nous vous tiendrons au courant de la date de sortie de la saison 3 de The Witcher dès que nous aurons des pistes à ce sujet.

Renouvellement de la saison 3

La saison 3 de The Witcher a été officiellement annoncée le 25 septembre avant même la sortie de la 2e saison en raison de la popularité de la série, nous donnerons des mises à jour sur la date de sortie de la saison 3 de The Witcher, la distribution, l’intrigue, renouvelée ou annulée ? Dès que nous aurons plus de mises à jour à ce sujet. Pour l’instant, aucune information n’est disponible sur la date à laquelle nous pouvons nous attendre à la troisième saison, mais des rumeurs pointent vers une première saison d’hiver 2022 ou d’été 2023 et nous continuerons à mettre à jour tous les fans lorsque nous aurons des mises à jour sur la date de sortie de la saison 3 de The Witcher.

