Adam McKay était le producteur exécutif de Succession le 8 novembre 2016. Sa soirée électorale a mal tourné et il a dit à son casting: « Eh bien, c’est faire le bon spectacle. »

Succession a fait une tâche difficile de prendre les Murdochs comme son inspiration lâche. Dans l’Amérique post-Trump, où la politique (et les médias) sont à nouveau au premier plan, l’émission essayait de refléter avec précision l’air du temps. Un échec signifierait qu’il aurait l’air complètement déconnecté.

La deuxième saison de l’émission est déjà un succès. La distribution hétéroclite et machiavélique de Succession, qui comprend les héritiers potentiels de Roy et leurs associés, est devenue l’une des plus grandes distributions d’ensemble de la télévision. Les critiques sont d’accord : Succession est super.

HBO peut le penser. Après la diffusion de deux épisodes de sa saison précédente, la chaîne câblée premium a autorisé une troisième série. Succession les fans ne pourraient pas être plus d’accord. Voici les dernières informations sur la troisième saison.

Date de sortie de la saison 3 de Succession

La saison 1 de Succession est sortie en 2018, avec saison 2 emboîter le pas en 2019. La série a également été officiellement renouvelée en 2019 pour la 3e saison. Malheureusement, la date de première de la saison 3 a été retardée en raison de la pandémie en cours. WarnerMedia Entertainment a arrêté toutes ses productions.

HBO a confirmé que Succession diffusera sa troisième saison à l’automne 2021. Nous ne savons pas quand la date de sortie aura lieu, mais nous nous attendons à ce que ce soit entre fin septembre et mi-octobre.

La production de la saison 3 a commencé à l’automne 2020. Elle s’est terminée au printemps 2021. Maintenant, il ne reste plus qu’à faire le montage post-tournage, ainsi que les finitions. Notre famille politique bien-aimée sera bientôt de retour sur les écrans pour présenter une autre saison époustouflante.

Que s’est-il passé dans la saison 3 ?

À la fin, le conglomérat était en déclin. Cela était dû en partie à plusieurs facteurs. Les transactions louches du parc à thème et de la division croisière de Tom sont les plus notables. Ce n’était pas une décision facile. De façon inattendue, quelque chose s’est passé vers la fin. La saison 2 s’est terminée avec l’annonce choquante de Kendall. Logan est l’enfant de Logan. Kenny aurait été vengeur par le premier. Il s’agissait de reprendre le contrôle de l’entreprise. Roman a été élu directeur de l’exploitation. Ces petites révélations sont vouées à apporter d’énormes changements. C’est pourquoi la prochaine saison devrait répondre à ces questions. C’est sûr d’être amusant. La nouvelle saison est plus excitante. Plus de rebondissements.

Alexander Skarsgard et Adrien Brody rejoignent le casting.

Skarsgard, bien connu pour True Blood ou Big Little Lies, rejoindra Succession avec un rôle récurrent. Skarsgard incarne Lukas, «un fondateur de technologie conflictuel et prospère» et PDG. «

Après avoir reçu un Emmy pour sa performance en tant que personnage dans De gros petits mensonges, Skarsgard est revenu sur HBO. Il faisait également partie du personnage de Nicole Kidman, son mari abusif et violent.

Skarsgard n’est pas le seul nouveau membre de la distribution à rejoindre la saison 3. Adrien Brody est la guest star de cette saison. Il est lauréat d’un Oscar. « Un investisseur activiste milliardaire » Josh Aaronson sera son rôle. Waystar est l’empire des médias, de l’hôtellerie et du divertissement de Roy.

Brody ainsi que Skarsgard ont été ajoutés au Succession jeter. J’espère que Davis s’est engagé pour incarner Sandi Furness. C’est la fille de Sandi Furness. Le rival de Logan, Sandy Furness (Larry Pine), est Lisa Arthur. Linda Emond incarnera Michelle-Anne Vanderhoven. Jihae, Berry Schneider assumera le rôle de consultant principal en relations publiques.