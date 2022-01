Date de sortie de la saison 3 de Money Mafia en Inde, regardez sur Discovery plus

in

La date de sortie de la saison 3 de Money Mafia présentée par Discovery Plus est de retour avec des cas réels effrayants de fraudes financières, d’escroqueries et de contrefaçons. La date de sortie de la saison 3 de Money Mafia est maintenant connue. Cette nouvelle saison 3, la série documentaire présentera de nombreuses affaires comme Cryptocurrency contre, l’affaire boursière Ketan Parekh dont l’affaire d’usurpation d’identité du centre d’appels IRS, et l’affaire Popular Finance.

Parlant de la présentation de l’affaire d’usurpation d’identité du centre d’appels de l’IRS et de l’affaire choquante de Popular Finance, la saison 2 de Money Mafia parvient à fournir des épisodes documentaires bien documentés, présentés et exécutés qui font ressortir la précision et la brutalité avec lesquelles ces fraudes ont été commises.

Date de sortie de la saison 3 de Money Mafia

Dans la saison précédente, c’est une formule séculaire. Un homme ou un groupe d’hommes se réunissent et planifient d’escroquer tout un pays sur une seule pensée. Quelle est leur manière habituelle de faire les choses ? Observez les conditions du cadre, échangez les situations mal définies, gagnez la confiance de la classe ouvrière en lui montrant les étoiles, et ensuite faites-les tourner en les réduisant en poussière alors qu’elles empochent les bénéfices mal acquis. Le double jeu, le mensonge et le contrôle sont les stratégies subtiles normales. C’est tout autour du récit de chaque filou qui s’est mal ou… bien tourné et qui est rarement considéré comme responsable de ses «exercices illégaux».

Aperçu de la date de sortie de la saison 3 de Money Mafia

Nom de la saison Mafia de l’argent Numéro d’épisode 01 Genre Rap expérimental, hip hop, vidéoclips et concerts Money Mafia Date de sortie initiale 14 août 2021 Date de sortie de la saison 3 de Money Mafia Bientôt disponible

Compte à rebours de la date de sortie de la saison 3 de Money Mafia

Où regarder Money Mafia saison 3 ?

Nous pouvons regarder notre saison 3 préférée de Money Mafia sur le site officiel de Discovery plus. Il n’y a pas une seule explication convaincante à pousser en supposant que vous n’ayez aucune participation électronique ou que vous n’ayez pas de connexions payantes. , alingTV, YotubeTv et bien d’autres. La disponibilité de cette série Web sur les plateformes en ligne variera selon la région, nous devons donc déterminer si elle est accessible ou non à regarder dans notre pays.

Spoiler de Money Mafia Saison 3

L’émission se penche ensuite sur l’affaire Popular Finance qui a secoué les renforts réels du Kerala en 2020 lorsque le pays a été touché par la première vague de COVID-19. Le propriétaire de l’organisation Popular Finance pour être précis Thomas Daniel Roy aux côtés de ses proches et de ses petites filles a fui après que certains de leurs bailleurs de fonds aient soulevé des griefs d’extorsion. L’épisode a montré comment les bailleurs de fonds ont été affectés pour mettre des ressources dans les nombreuses approches de l’organisation avec l’affirmation de bénéfices juste pour être trompés de leur argent durement apporté.

Les réunions des véritables victimes, y compris un ancien responsable des forces armées indiennes et un ancien représentant du gouvernement, ont été tragiques à observer. Un père impuissant qui regarde son enfant mourir à cause d’une longue maladie après avoir été escroqué de l’argent qui aurait été utilisé pour le traitement de son enfant va lui toucher le cœur. L’épisode est dirigé par Shawn Sebastian et sera livré le 1er décembre 2021.

La composition de Ziko Ray et l’examen compétent de Nidheesh présentent également l’inévitable capture de la famille qui en gardera un jusqu’à la fin. L’épisode parle également de la façon dont la solidarité des blessés et leur rencontre à l’heure de l’urgence ont joué un rôle important dans la satisfaction de leur équité.

