Date de sortie de la saison 3 de Flames, compte à rebours de l’épisode 1, série Web MX Player Inde

Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Flames confirmée :

Flames est une websérie indienne dramatique, comique et romantique. Cette série a acquis une énorme popularité lors de la première de quelques épisodes dont elle a maintenant une nouvelle saison. En effet! La saison 3 a enfin été diffusée et quelques épisodes de l’épisode 1 de la saison 3 de Flames ont été diffusés. Les fans sont excités par cette série qu’après le début du dernier épisode, ils sont impatients de savoir quand l’épisode suivant, qui est la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Fames.

Flames saison 3 date de sortie épisode 1

Flames est initialement sorti le 18 octobre 2019. La date de sortie de la saison 3 de Flames n’a pas encore été confirmée. Mais selon les sources, la date de sortie de la saison 3 de Flames est de janvier à février 2022. Selon les rumeurs de la saison Flames, la date de sortie de la saison 3 de Flames a beaucoup de drame, de romance et de comédie comme la première saison de la saison 1 de Flames.

Aperçu de la date de sortie de la saison 3 de Flames

Nom de la saison Flammes Numéro de saison 03 Numéro d’épisode 01 Date de sortie initiale des flammes 18 octobre 2019 Date de sortie de la saison 3 de Flames Bientôt disponible Genre drame, comédie et romance

Compte à rebours de Overview of Flames saison 3

La date de sortie de la saison 3 de Flames n’est pas officiellement annoncée. Son compte à rebours n’est donc pas encore activé, veuillez donc mettre à jour notre site Web pour obtenir des informations à venir sur la date de sortie de la saison 3 de Flames.

Cast of Flames saison 3

Les personnages principaux sont :

Ritvik Sahore comme Rajat

Tanya Maniktala comme Ishita

Sunakshi Grover comme Anusha

Shivam Kakar dans le rôle de Gaurav Pandey

Les autres personnages sont :

Deepesh Sumitra Jagdish dans le rôle de Pradeep Kaushal

Kunal Aneja en tant que spécialiste du marketing Momo

Sachin Kathuria en tant qu’organisation terroriste Khanna

Neelu Dogra comme mère de Rajat

Sachin Srivastava comme Vishank

Purnendu Bhattacharya en tant que père de Rajat

Anushka Sharma comme Jaskirath

Raj Sharma comme père d’Ishita

Sahil Verma comme Walia Sir

Ujjawal Aggarwal comme étudiant

Simar Singh Oberoi comme étudiant

Lalit Shokeen comme Jaanu Shokeen

Manan Madaan comme Ramit

Devika Majumdar en tant que dame de l’appareil RT

Apoorv Singh Karki comme Anand Sir

Haneet Singh Sawhney comme gars aléatoire

Prabhjot Singh comme mec poli

Aakash Tyagi comme gars aléatoire

Où regarder Flames saison 3 ?

Nous pouvons regarder Flames saison 3 sur MX Player et TVF Play. Nous pouvons également regarder Flames saison 3 sur le site Web de TVF ici tous les anciens et nouveaux épisodes sont disponibles. Nous pouvons également regarder l’ovale sur YouTube TV et Apple TV. Si vous regardez l’ovale sans distribution, vous devez vous connecter au site Web de leur câblo-opérateur. Ces sites Web sont PhiloTV, DirectTV et FuboTV ainsi que Xfinity Stream et Sling. Nous pouvons également acheter ou louer des épisodes si nous ne parvenons pas à accéder au site de streaming de la saison 3 des Flames. Nous pouvons le faire sur amazon prime, VUDU, iTunes, Microsoft Store ainsi que Google Play Store.

Conclusion : Flames saison 3

J’espère que vos attentes pour toutes les informations sur cette série dramatique indienne Flames saison 3 Date de sortie sont remplies, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus. Le compte à rebours de cette histoire va se terminer dans quelques mois.

FAQ-Flammes saison 3

Où regarder Flames saison 3 ? Quelle est la date de sortie de Flames saison 3 ? Quel est le compte à rebours de la date de sortie de la saison 3 de Flames ? Pouvons-nous regarder la saison 3 de Flames en Inde, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis ?

Toutes les réponses à ces FAQ sont données dans notre article ci-dessus, pour donner votre point de vue ou avoir des questions, puis, à ce stade, allez-y et écrivez dans la section des commentaires.

