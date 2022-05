Date de sortie de la saison 3 de Colocataires permanents, castings de retour – Tout ce que vous devez savoir

Cela fait longtemps que les gens ne s’interrogent plus sur la prochaine date de sortie de la saison 3 de Permanent Roommates. Ils veulent tous savoir quand auront-ils une nouvelle saison dans cette émission populaire. Pour cette raison, nous avons décidé de rassembler et de vous apporter tous les détails à ce sujet.

Ici, vous apprendrez tout sur la prochaine date de sortie de la saison 3 de Permanent Roommates, où regarder cette série en ligne gratuitement, combien d’épisodes seront là dans la prochaine saison de cette émission, ainsi que d’autres informations à ce sujet. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Lorsque la première saison de Permanent Roommates est sortie en 2014, les internautes ont apprécié cette émission. Cette série Web de comédie romantique a été produite par The Viral Fever Media Labs et son créateur était Arunabh Kumar, le fondateur de TVF. C’était la première série Web de l’Inde et les gens l’ont adorée. Même une version remake de cette émission a été réalisée en telugu.

En raison de l’énorme popularité de sa première saison, la deuxième saison de cette émission est sortie en 2016, et même cette nouvelle saison a été appréciée par son public. Cela fait longtemps que la série n’a pas eu de nouvelle saison. Les fans de cette émission attendent avec impatience la date de sortie de la saison 3 de Permanent Roommates. Eh bien, il y a quelques détails à ce sujet et nous les avons apportés pour vous.

Date de sortie de la saison 3 de Colocataires permanents

Si nous parlons de la prochaine date de sortie de la saison 3 de Permanent Roommates, il n’y a pas encore d’informations officielles à ce sujet. Nous ne savons même pas si le spectacle aura plus de saisons ou non. Alors, restez connecté avec nous pour obtenir les dernières mises à jour sur cette émission.

Où pouvez-vous regarder des colocataires permanents ?

Cette émission a été initialement mise à disposition sur TVF Play et sur la chaîne YouTube officielle de TVF. Cette émission est également disponible pour regarder en ligne gratuitement sur ZEE5 et SonyLiv. Il n’est pas nécessaire d’être abonné à ces plateformes pour profiter de cette websérie.

Principaux moulages

Voici les principaux acteurs de ce spectacle. En dehors d’eux, il y a beaucoup d’apparitions d’invités dans les deux saisons de cette émission. Vous pouvez vous attendre au retour de la majorité des acteurs principaux si la série est renouvelée pour sa troisième saison.

Sumeet Vyas comme Mikesh Chaudhary

Nidhi Singh comme Tanya Nagpal

Rohit Sukhwani comme Rohit

Deepak Kumar Mishra comme Purushottam

Shishir Sharma comme Brijmohan Nagpal, père de Tanya

Asrani dans le rôle de Subhash Chaudhary, grand-père paternel de Mikesh

Sheeba Chaddha dans le rôle de Lata Chaudhary, mère de Mikesh

Darshan Jariwala comme Mohanlal Chaudhary, père de Mikesh

Ayesha Raza Mishra dans le rôle d’Ila, la tante maternelle de Tanya

Manu Rishi en tant que jumeau Dr Mudhit, frère de la mère de Mikesh

Anandeshwar Dwivedi comme Laxman/LLeo

Liste de tous les épisodes de colocataires permanents

Voici la liste de tous les épisodes de cette émission. Vous pouvez les regarder gratuitement.

Saison 1:

« La proposition » « Le beau-père » « Le Bachelor Pad » « L’époux » « L’accord »

Saison 2:

« Les parents » « L’homme » « L’événement – Partie 1 » « L’événement – Partie 2 » « Le dîner » « Les souvenirs » « Le cadeau » « La tentative »

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez toutes les informations concernant la prochaine date de sortie de la saison 3 de Permanent Roommates, la plateforme de diffusion en continu de cette série, ses spoilers et bien plus encore. Alors, attendez la confirmation officielle concernant la nouvelle saison de cette émission. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serons plus heureux de vous aider de la meilleure façon possible.

