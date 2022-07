Date de sortie de la saison 3 de Code M, détails de la distribution, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de la saison 3 de Code M. Après avoir regardé ses deux saisons précédentes, ses fans sont vraiment très excités pour son prochain épisode car beaucoup d’entre vous veulent savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit car nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 3 de Code M dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la prochaine saison 3 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette Afficher. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

Il s’agit d’une série Web dramatique policière en hindi indien créée et produite par Juggernaut Productions. L’histoire de cette série a été produite par Shubhra Chatterji, Aparna Nadig, Aniruddha Guha et Sulagna Chatterjee et le nom du réalisateur est Akshay Choubey. Le premier épisode de cette émission est sorti le 15 janvier 2020 et après la sortie, cette série a réussi à attirer l’attention de personnes de tout le pays.

La série tourne autour d’une avocate de l’armée indienne nommée Monica Mehra qui découvre un complot de complicité lors de son analyse d’un cas de rencontre militaire. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et deviendrez plus excitée de savoir ce qui va se passer ensuite. Maintenant, après avoir traversé ses deux saisons, ses fans recherchent la date de sortie de la saison 3 de Code M. Alors, sans plus tarder, informez-vous.

Date de sortie de la saison 3 de Code M

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de la saison 3 de Code M. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 3 n’est toujours pas confirmée. Nous vous suggérons donc à tous de rester connectés avec cette page car s’il y aura une mise à jour créée pour la saison à venir, nous vous en informerons ici dès que possible.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 4 de la saison 4 de Westworld

Où regarder Code M ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Voot et c’est la plateforme officielle de cette série. Peu de ses saisons sont également disponibles sur ZEE5 et ALT Balaji. Toutes ces plateformes sont en ligne, donc si vous avez manqué un épisode précédent, vous pouvez accéder à cet épisode ici à tout moment et de n’importe où.

Vous pouvez également lire: ALCHEMY OF SOULS Épisode 9 Date de sortie

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Jennifer Winget comme Major Monica Mehra

Tanuj Virwani en tant que conseiller juridique Angad Sandhu

Rajat Kapoor Colonel Suryaveer Chauhan

Seema Biswas comme terroriste présumé, la mère d’Asif

Anisa Butt comme Gayatri Chauhan

Madhurima Roy comme Zeenat

Keshav Sadhna en tant que major Gaurav Shekhawat

Aalekh Kapoor comme Major Shakti Mandappa

Meghana Kaushik comme Serana, la femme de Shakti

Jennifer Winget comme Major Monica Mehra

Tanuj Virwani en tant que conseiller juridique Angad Sandhu

Swan et Kirkire

Conclusion

En conclusion, nous espérons que vous avez toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de la saison 3 de Code M dans diverses régions, combien d’épisodes seront là dans la prochaine saison de cette émission, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de la saison 3 de Code M dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons vers vous pour vous aider.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂