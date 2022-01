Date de sortie de la saison 3 de Bhaukaal, distribution, intrigue, série Web MX Player

Confirmation de la date de sortie de la saison 3 de Bhaukaal : Découvrez la date de sortie OTT 2022 de la date de sortie de la saison 3 de Bhaukaal ainsi que les détails de l’épisode, la distribution et l’histoire dans cet article.

Bhaukaal Saison 3 est une série dramatique indienne. Dans cette série, vous verrez beaucoup de drames, de crimes et de thrillers. La saison 3 de Bhaukaal est réalisée par Jatin Satish Wagle et produite par Sameer Nair, Vicky Bahri, Harman Baweja, Pammi Baweja. La série Bhaukaal est composée par Akash Mohimen, Jay Bansal et Rohit Chouchan. Dans cette série, vous pouvez voir de nombreux drames et scènes de crime, et il y a de vrais héros qui se battent pour de vraies choses.

Date de sortie de la saison 3 de Bhaukaal

Bhaukaal est initialement sorti le 6 mars 2020. La date de sortie de la saison 3 de Bhaukaal n’a pas encore été confirmée. Mais selon les sources, la date de sortie de la saison 3 de Bhaukaal est en janvier ou février 2022. Selon les rumeurs, la saison 3 de Bhaukaal a beaucoup de drame et de crime comme la première saison de Bhaukaal.

Dans la série Bhaukaal, il y aura dix saisons, mais le nombre de saisons que nous aurons dans la saison 3 de Bhaukaal n’est pas confirmé. La 3e saison de Bhaukaal sortira uniquement sur MX Player.

Aperçu de la date de sortie de la saison 3 de Bhaukaal

Nom de la saison Bhaukaal Numéro de saison 01 Genre Drame et thriller Date de sortie initiale de Bhaukaal 6 mars 2020 Date de sortie de la saison 3 de Bhaukaal Bientôt disponible

Compte à rebours de la date de sortie de la saison 3 de Bhaukaal

La date de sortie de la saison 3 de Bhaukaal n’est pas officiellement annoncée. Son compte à rebours n’est donc pas encore activé, veuillez donc mettre à jour notre site Web pour obtenir des informations à venir sur la date de sortie de la saison 3 de Bhaukaal.

Le casting de Bhaukaal Saison 3

Mohit Raina assumait le rôle de Naveen Sikhera.

Abhimanyu Singh assumait le rôle de Shaukeen.

Siddhanth Kapoor assumait le rôle de Chintu Dedha.

Pradeep Nagar assumait le rôle de Pintu Dedha.

Bidita Bag assumait le rôle de Nazneen.

Shahab Khan assumait le rôle d’U Dayanand Sikhera, le père de Naveen.

Bright Hinduja assumait le rôle de Farukh Qureshi.

Rashmi Rajput assume le rôle de Puja Sikhera.

Sanyam Srivastav assumant le rôle de Karim

Ravi Pandey assume le rôle de Saleem / Iftekhar

Upen Chauhan assumant le rôle de Rajesh Yadav

Amit k Singh assumant le rôle de Vinod Sharma

Gulki Joshi assume le rôle de Neha.

Où trouver la date de sortie de la saison 3 de Bhaukaal?

Nous pouvons regarder notre saison 3 préférée de Bhaukaal sur l’application officielle de MX Player. Il n’y a pas une seule explication convaincante à pousser en supposant que vous n’ayez aucune participation électronique ou que vous n’ayez pas de connexions payantes. , alingTV, YotubeTv et bien d’autres. La disponibilité de cette série Web sur les plateformes en ligne variera selon la région, nous devons donc déterminer si elle est accessible ou non à regarder dans notre pays.

Scénario de la saison 3 de Bhaukaal

Le scénario de la saison 3 de Bhaukaal sera le même que celui de la première saison de Bhaukaal, car on aurait vu que la série concerne la dramatisation et les actes répréhensibles de la série. Dans cette saison, l’histoire pivote comme un véritable flic qui est Mohit Raina.

Mohit Raina s’est présenté dans le Muzaffarnagar sur le silence et le suivi des règles et des plans de jeu de sa ville au motif que de nombreux autres escrocs et pairs du groupe travaillaient dans l’Uttar Pradesh. De même, pour apporter toutes les lois et les pairs de la meute, il doit s’y atteler.

