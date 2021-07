Date de sortie de la saison 3 de Baptiste : a-t-elle été annulée ou renouvelée ?

– Publicité –



Baptiste est de retour sur BBC One, iPlayer et BBC One après sa dernière apparition sur nos écrans au printemps 2019.

Tcheky Karyo et Fiona Shaw incarnent Baptiste dans cette nouvelle saison. On lui a confié la tâche de résoudre une énigme après sa tragédie.

Julien Baptiste devrait revenir pour la saison 3. Ou, la série pourrait-elle être dérivée ?

Baptiste Saison 2: Date de sortie et intrigue

Baptiste est revenu sur BBC One, iPlayer et iPlayer le 18 et 20 juillet 2021 pour la saison 2.

La nouvelle série de six épisodes parle d’Emma Chambers (Fiona Shaw), ambassade britannique en Hongrie. Son mari décède et ses deux fils Alex, Will et Will sont tous deux pris par surprise après s’être égarés dans les bois juste à l’extérieur de leur hôtel.

Julien Baptiste propose de l’aide à Emma après avoir subi son la tragédie.

Cependant, la disparition d’Alex et la disparition de Wills ne sont que la pointe de l’iceberg. Cette histoire s’étend sur 14 mois et comprend de nombreux rebondissements.

Baptiste reviendra-t-il pour la saison 3 ?

Baptiste 2 sera le dernier volet.

le bande annonce à la saison 2 de la série captivante de la BBC a révélé le véritable destin. Le titre était « La série finale ».

Les créateurs de Baptiste, Harry Williams et Jack Williams, ont discuté de la décision de mettre fin à la série lors d’une séance de questions-réponses.

Harry a partagé qu’Harry avait eu une idée de trilogie après que nous ayons terminé la série 1 de Baptiste et c’était très excitant. « Et puis c’était une pensée. Nous n’avons jamais voulu qu’il devienne un autre policier.

«Je pense que nous craignions que cela devienne quelque chose. Faisons-nous soudainement de lui un autre flic ? »

« Quand il a été écrit [season 2], nous avons réalisé que si vous faisiez cela, vous n’auriez pas la chance d’en faire un autre. Il s’agit de bien faire par le personnage.

Tchekykaryo, l’acteur qui joue le rôle de Baptiste, a exprimé son désir pour le rôle, affirmant que pendant la fin de la série, « je suis en pleine forme ».

Comment l’histoire pourrait continuer – Opinion

Malgré la saison 2 marquant la fin de la série Baptiste, la finale de l’épisode 6 laisse de nombreux fils en suspens qui pourraient être repris dans un futur spin-off.

C’est parce que le groupe terroriste Gomorrah qui a attaqué pendant la saison 2 est toujours en fuite et a de l’influence partout, même si Andras Jurszt est en prison.

Kamilla, une politicienne liée à Gomorrhe, Kamilla a vu ses cotes d’approbation monter en flèche.

Vous pouvez également continuer cette histoire en concentrant votre attention sur Zsofia Arslan, un officier hongrois qui travaille au département de la corruption pour arrêter Gomorrhe.

La saison 2 voit Julien Baptiste prendre du recul par rapport à la lutte contre le crime et pourrait être vu conseiller Zsofia à l’avenir.