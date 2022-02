Date de sortie de la saison 3 d’Asur, quand sort-elle? Distribution, histoire, regarder en ligne

Confirmation de la date de sortie de la saison 3 d’Asur : découvrez la date de sortie OTT 2022 de la saison 3 d’Asur ainsi que les détails de l’épisode, la distribution et l’histoire dans cet article :

La série Asur a acquis une énorme popularité après avoir diffusé quelques épisodes qui se poursuivent avec la nouvelle saison passionnante. Lorsque la série Asur a été diffusée, les fans sont enthousiasmés par cette série qu’après le début du dernier épisode, ils sont impatients de connaître l’épisode suivant, qui est la date de sortie de la saison 3 d’Asur.

Date de sortie de la saison 3 d’Asur

La série Asur est sortie pour la première fois le 2 mars 2020. La date de sortie de la saison 3 d’Asur n’a pas encore été confirmée. Selon les sources, la saison 3 sortira en décembre 2022 mais la date de sortie exacte est encore secrète. Nous attendrons donc l’annonce officielle de la date de sortie de la saison 3 d’Asur. Les fans de cette série attendaient la date de sortie de la saison 3 d’Asur depuis la sortie de la saison dernière. La dernière saison d’Asur saison 2 a mis les fans sur le bord de leur siège avec curiosité de savoir ce qui se passera dans la saison à venir. Cela pourrait être la raison pour laquelle tant de personnes ont recherché la date de sortie de la saison 3 d’Asur.

Asur saison 3 est une websérie indienne. Dans Asur cette série, vous verrez beaucoup de crime, de mystère et de thriller. La saison 3 d’Asur est réalisée par Oni Sen et écrite par Gaurav Shukla, Niren Bhatt, Abhijeet Khuman et Pranay Patwardhan et est produite par Tanveer Bookwala.

Aperçu de la saison 3 d’Asur

Nom de la saison Asur Numéro de saison 03 Genre Policier, Mystère et Thriller Date de sortie d’origine 2 mars 2020 Date de sortie de la saison 3 d’Asur Bientôt disponible Réalisateur Oni Sen Réseau Vote

Compte à rebours d’Asur saison 3

La date de sortie de la saison 3 d’Asur n’est pas officiellement annoncée. Son compte à rebours n’est donc pas encore activé, veuillez donc mettre à jour notre site Web pour obtenir des informations à venir sur la date de sortie de la saison 3 d’Asur.

Casting de la saison 3 d’Asur

Arshad Warsi comme Dhananjay

Barun Sobti comme Nikhil Nair

Anupriya Goenka comme Naina Nair

Ridhi Dogra dans le rôle de Nushrat Saeed

Sharib Hashmi comme Lolark Dubey

Amey Wagh comme Rasool Shaikh / Shubh Joshi

Pawan Chopra comme Shashank Awasthi

Vishesh Bansal dans le rôle de l’adolescent Shubh Joshi

Gaurav Arora comme Kesar Bhardawaj

Anvita Sudarshan comme Raina Singh

Nishank Verma comme Samarth Ahuja

Archak Chhabra comme Aditya Jalan

Aditya Lal comme Moksh

Deepak Qazir comme Neelkanth Joshi

Bondip Sarma comme Ankit Sharma

Jayant Raina comme Radhacharan Joshi

Sunayna Baile comme épouse de Lolark

Jay Zaveri comme Sajid Sheikh

Où regarder Asur saison 3 ?

Nous pouvons regarder cette série sur Voot. Sur l’application Voot ici, tous les anciens et nouveaux épisodes sont disponibles. À l’heure actuelle, Internet a donné aux téléspectateurs la liberté d’accéder à n’importe quelle série dramatique via diverses plateformes en ligne de n’importe où et à tout moment comme Direct TV, YouTube TV, Netflix, Amazon Prime, lecteur MX ou toute autre plateforme. Chaque fois qu’il arrive sur ces chaînes, vous pouvez utiliser le moyen de regarder cette saison et nous ne promouvons ni ne poussons le monde du piratage.

Conclusion: date de sortie de la saison 3 d’Asur

FAQ – Date de sortie de la saison 3 d’Asur

