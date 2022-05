Date de sortie de la saison 2 de Wonder Years aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes de différentes régions recherchent la date de sortie de la saison 2 de The Wonder Years. Les fans de cette émission sont vraiment excités pour sa prochaine saison. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 2 de The Wonder Years dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la prochaine saison 2 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de la saison 3 de Home Economics

C’est une série télévisée américaine et cette série a été développée par Saladin K. Patterson et l’histoire a été racontée par Don Cheadle. Cette série est inspirée de The Wonder Years de Neal Marlens et Carol Black. Son premier épisode est sorti le 22 septembre 2021 et après la sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans d’autres pays différents.

Toute l’intrigue de ce spectacle se déroule à la fin des années 1960 et jette un regard nostalgique sur la famille Williams, des résidents de la classe moyenne noire de Montgomery, en Alabama, à travers le point de vue du créatif Dean, 12 ans. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus impressionnante. Maintenant, tous ses fans recherchent la date de sortie de la saison 2 de The Wonder Years.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Cubicles

Date de sortie de la saison 2 de Wonder Years

Enfin, dans ce paragraphe, nous allons vous parler de la date de sortie de la saison 2 de The Wonder Years. En mai 2022, la série a été renouvelée pour une deuxième saison. Jusqu’à présent, la date de sortie exacte de la saison 2 n’est toujours pas confirmée. S’il y aura une annonce officielle concernant la date de sortie de la saison 2, nous vous en informerons sur cette page.

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

Où diffuser les années merveilleuses?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est ABC. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Vudu, Hulu, Prime Video, Disney+ et iTunes, et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Vous pouvez également lire sur: Confirmation de la date de sortie de la saison 2 de Loki

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Elisha EJ Williams comme doyen Williams

Don Cheadle raconte en tant que doyen plus âgé

Dulé Hill comme Bill Williams, le père de Dean

Saycon Sengbloh dans le rôle de Lillian Williams, la mère de Dean

Laura Kariuki comme Kim Williams, la sœur de Dean

Amari O’Neil comme Cory Long, l’ami de Dean

Julian Lerner comme Brad Hitman, l’ami de Dean

Milan Ray comme Keisa Clemmons

Caleb Black comme Norman

Allen Maldonado en tant qu’entraîneur Long, entraîneur de baseball

Marais de Milan comme Charlene

Charity Jordan dans le rôle de Vivian Long

Andrew Tull comme Hampton

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de la saison 2 de The Wonder Years, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Wonder Years Saison 2 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂