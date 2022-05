Date de sortie de la saison 2 de Tokyo Vice aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes de différentes régions sont curieuses de connaître la date de sortie de la saison 2 de Tokyo Vice. Les fans de cette série sont vraiment excités pour la prochaine saison de la série. Pour connaître tous les détails sur la saison à venir, les fans recherchent sur Internet à ce sujet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 2 de Tokyo Vice dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 11 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette Afficher. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de la saison 2 de Dil Se Hero

C’est une série américaine et l’histoire de cette série est basée sur un livre du même nom « Tokyo Vice » qui a été écrit par Jake Adelstein. Le premier épisode de cette série est sorti le 7 avril 2022. tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 6 de la saison 1 de Tokyo Vice. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

L’histoire de cette série suivra Jake Adelstein et il est un journaliste américain. Son histoire s’est déroulée dans les années 1990 lorsque Jake a déménagé au Japon pour rejoindre l’équipe d’un grand journal japonais en tant que premier journaliste né à l’étranger. Pris sous la tutelle d’un enquêteur vétéran de l’équipe de méchanceté, il commence à enquêter sur le monde sombre et effrayant du yakuza japonais.

Date de sortie de la saison 2 de Tokyo Vice

Ici, nous allons vous parler de la date de sortie de la saison 2 de Tokyo Vice. Jusqu’à présent, la saison 2 de cette série n’a pas été renouvelée et nous ne pouvons donc rien vous dire sur la date de sortie de la saison 2. S’il y a des informations relatives à la saison 2 de cette série, nous vous en informerons ici sur cette page dès que possible.

Vous pouvez également lire : Moonknight a-t-il été annulé ? Mises à jour de la saison 2

Où diffuser Tokyo Vice?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est HBO Max et les personnes qui vivent au Japon peuvent regarder cette série sur le réseau Wowow. Donc, comme nous le savons tous, HBO max est une plateforme payante et vous devrez en acheter un abonnement. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution de la série

Après avoir partagé tous les détails concernant la date de sortie de la saison 2 de Tokyo Vice. Ici, nous allons partager la liste des acteurs de cette série.

Ansel Elgort comme Jake Adelstein

Ken Watanabe comme Hiroto Katagiri

Rachel Keller comme Samantha

Ella Rumpf comme Polina

Rinko Kikuchi comme Eimi

Montrer Kasamatsu comme Sato

Tomohisa Yamashita comme Akira

Kōsuke Toyohara comme Bakou

Takaki Uda comme « Tendance »

Masato Hagiwara comme duc

Shun Sugata dans le rôle d’Hitoshi Ishida

Eugene Nomura comme Kobayashi

Koshi Uehara comme Taro

Masayoshi Haneda dans le rôle de Yoshihiro Kume

Noémie Nakai dans le rôle de Luna

Le dernier mot

Nous concluons cet article avec la prochaine date de sortie de la saison 2 de Tokyo Vice, le casting de cette série, où vous pouvez regarder cette série et quand la saison 2 va sortir, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de la saison 2 de Tokyo Vice dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serons heureux de répondre à vos questions et doutes.

Vous pouvez également lire sur: The Girl From Plainville: Date de sortie de l’épisode 7 de la série limitée

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂