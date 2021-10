Date de sortie de la saison 2 de The Witcher

NETFLIX annonce la date de sortie de la deuxième saison de The Witcher. Le 17 décembre, les aventures de Geralt se poursuivront.

La deuxième saison de The Witcher (en Amérique latine « The Albino Shaman ») a une nouvelle bande-annonce. Mais aussi grâce au twitter de Netflix, nous connaissons le date de sortie de cette deuxième saison de The Witcher. Filles et garçons, marquez en rouge très fort le 17 décembre dans le calendrier.

Les aventures de Geralt de Rivia reprendront là où la première saison de la série s’est arrêtée. Une série que presque tout le monde a adoré. Et je dis presque parce qu’il a ses détracteurs. Écoutez, ils ont clairement indiqué que la série était basée sur des livres et beaucoup de gens ont même dit que cela semblait être une explosion car cela ne ressemblait pas à des jeux vidéo. Bien que les plus drôles soient ceux qui n’ont pas découvert l’histoire car elle saute dans le passé et le présent de Geralt.

La bande-annonce de la deuxième saison de The Witcher nous montre ce que l’on veut voir dans cette série : Un Superman battant des monstres. C’est peut-être trop tôt pour le dire, mais je pense que cette partie de la série aura plus d’action, des combats spectaculaires et des monstres dignes d’être rappelés. Rappelée comme la chanson de Dandelion, qui dès qu’elle sonne dans cette deuxième partie de la série, nous sommes sûrs que nous sommes des jours à la chanter ou à la fredonner.

