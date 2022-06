Date de sortie de la saison 2 de Salt City, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens sont vraiment ravis de connaître la date de sortie de la saison 2 de Salt City. Après avoir regardé tous les épisodes de la saison précédente, les fans sont ravis de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître tous les détails possibles, les fans recherchent vraiment à ce sujet partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 2 de Salt City dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 2 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette Afficher. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série indienne et le nom de ses sociétés de production Applause Entertainment Ltd. et Sunshine Productions. Beaucoup de gens recherchent actuellement sa prochaine saison. Tous les fans recherchent sa prochaine saison sur Internet.

Salt City plonge dans les subtilités des relations au sein de la famille Bajpai. L’émission analyse leur parcours d’exploration du passé, de gestion d’un présent amer et de déploiement d’un avenir prometteur. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Alors sans plus tarder, découvrons tous les détails ci-dessous.

Date de sortie de la saison 2 de Salt City

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de la saison 2 de Salt City. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 2 de cette série n’est toujours pas officiellement confirmée et nous vous suggérons à tous de rester connectés avec notre page car s’il y aura une annonce officielle liée à la saison 2, nous vous en informerons ici dès que possible .

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs des séries.

Pranay Pachauri comme Nikhil Bajpai

Rahul Tomars GAFFOUR

Gauahar Khan

Divyendu Sharma

Nivedita Bhattacharya

Apeksha Porwal

Piyush Mishra

Monica Chaudhary

Kirron Arya

Jaywant Wadkar dans le rôle de Vinod Gaitonde

Navni Parihar

Vinita Joshi comme Sulekha Gaitonde

Jitin Gulati Sukesh Sood

Kiran Srinivas comme DR. Hémalas

Pawan MahendruLe père de Rohit

Manish Nawani

comme Rohit Sharma

Où regarder Salt City?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Sony Liv et c’est la plateforme officielle de cette série. Si vous n’avez regardé aucun de ses épisodes précédents, vous pouvez accéder à cet épisode ici à tout moment et de n’importe où.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de la saison 2 de Salt City, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de la saison 2 de Salt City, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

